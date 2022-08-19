Генич: «„Спартак“ впечатляет, но чемпионом будет „Зенит“»

Константин Генич считает, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне, но при этом выделил игру «Спартака».
«Спартак» меня впечатлил против «Сочи», хотя первый тайм хозяевам откровенно не удался. Уровень сопротивления со стороны «Сочи» на этом отрезке оказался очень приличным: южане грамотно расставлялись, лучше контролировали мяч. Москвичи же выглядели каким-то рваными и перевозбужденными. Но я восхищен тем, как «Спартак» действовал после перерыва. Команда в очень хорошей форме, здорово комбинирует. Хотя здесь нельзя не отметить, что «Сочи» играет всего 65 минут, потом просто встает. Не знаю, насколько хватит «Спартака».
Но здесь важно даже не первое промежуточное место после пяти туров. По красно-белым видно, что команда сделала шаг вперед, а футболисты получают кайф. Есть качество игры, а к этому практически всегда прикладывается хороший результат. И молодец Абаскаль, что вот так расставил людей.
Есть хорошее выражение: «Команда играет в силу своих игроков». И у меня есть ощущение, что в силу своих игроков «Спартак» не играл ни при Ваноли, ни при Витории. Абаскаль сейчас вытаскивает те качества, которые были скрыты. При этом не знаю, максимум ли это. Тем не менее чемпионом станет «Зенит». «Спартак» хорош, но Питер действительно самый сильный – и по скамейке, и по уверенности в своих силах, и по качеству исполнителей.
Чуть рыпнешься - начнут поддушивать судейством. Знаем-плавали.
Чуть рыпнешься - начнут поддушивать судейством. Знаем-плавали.
Если чемпион не сменится - значит борьба была не честной....
Если чемпион сменится - значит борьба была наичестнейшей....
Если чемпион не сменится - значит борьба была не честной....
Если чемпион сменится - значит борьба была наичестнейшей....
Уровень игроков у Зенита хуже чем у Спартака ??
И при чём здесь "чемпион известен до начала РПЛ"??
Просто Вы определяете чемпиона после пятитурья...с Уралами-Оренбургами....
А Генич говорит о дистанции длинной в чемпионат....
По-моему он наоборот хвалит Спартак...и не понимаю что вас могло задеть в его словах....
Уровень игроков у Зенита хуже чем у Спартака ??
И при чём здесь "чемпион известен до начала РПЛ"??
Просто Вы определяете чемпиона после пятитурья...с Уралами-Оренбургами....
А Генич говорит о дистанции длинной в чемпионат....
По-моему он наоборот хвалит Спартак...и не понимаю что вас могло задеть в его словах....
А я хочу чтобы в честной борьбе , чемпион сменился.
А я хочу чтобы в честной борьбе , чемпион сменился.
Думаю, и этот сезон не исключение - ну не может быть иначе, пока у Зенита такой админресурс на всех уровнях. Да и потом, надо же признать Семака лучшим тренером страны в 146 раз ))
Думаю, и этот сезон не исключение - ну не может быть иначе, пока у Зенита такой админресурс на всех уровнях. Да и потом, надо же признать Семака лучшим тренером страны в 146 раз ))