Генич: «„Спартак“ впечатляет, но чемпионом будет „Зенит“»

Константин Генич считает, что «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне, но при этом выделил игру «Спартака».

«Спартак» меня впечатлил против «Сочи», хотя первый тайм хозяевам откровенно не удался. Уровень сопротивления со стороны «Сочи» на этом отрезке оказался очень приличным: южане грамотно расставлялись, лучше контролировали мяч. Москвичи же выглядели каким-то рваными и перевозбужденными. Но я восхищен тем, как «Спартак» действовал после перерыва. Команда в очень хорошей форме, здорово комбинирует. Хотя здесь нельзя не отметить, что «Сочи» играет всего 65 минут, потом просто встает. Не знаю, насколько хватит «Спартака».

Но здесь важно даже не первое промежуточное место после пяти туров. По красно-белым видно, что команда сделала шаг вперед, а футболисты получают кайф. Есть качество игры, а к этому практически всегда прикладывается хороший результат. И молодец Абаскаль, что вот так расставил людей.

Есть хорошее выражение: «Команда играет в силу своих игроков». И у меня есть ощущение, что в силу своих игроков «Спартак» не играл ни при Ваноли, ни при Витории. Абаскаль сейчас вытаскивает те качества, которые были скрыты. При этом не знаю, максимум ли это. Тем не менее чемпионом станет «Зенит». «Спартак» хорош, но Питер действительно самый сильный – и по скамейке, и по уверенности в своих силах, и по качеству исполнителей.