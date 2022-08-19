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«Локомотив» интересуется защитником АЕКа

сегодня, 18:23

Защитник АЕКа Марио Митай может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По данным источника, албанец близок к подписанию контракта с «железнодорожниками».

Ожидается, что сделка будет заключена в течение недели.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:56
В том и дело! Буквально у всех есть свои школы и хорошие!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 18:52
Согласен....
Понимаю ещё когда приглашают уже условно состоявшихся Малкомов-Клудиний-Промесов....но когда 19-ти летних .....коих аналогов у наших клубов в резервах вагон и маленькая тележка - непонятно....
протон
протон
сегодня в 18:51
Центральный защитник - позиция очень нужная "Локо". Но 19 лет .. Неужели в основу?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:31
Свои же есть молодые! Цорн конечно знатный д-бил
Гость
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