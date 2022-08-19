«Локомотив» интересуется защитником АЕКа

Защитник АЕКа Марио Митай может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, албанец близок к подписанию контракта с «железнодорожниками».
Ожидается, что сделка будет заключена в течение недели.
Защитник АЕКа Марио Митай может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, албанец близок к подписанию контракта с «железнодорожниками».
Ожидается, что сделка будет заключена в течение недели.
Понимаю ещё когда приглашают уже условно состоявшихся Малкомов-Клудиний-Промесов....но когда 19-ти летних .....коих аналогов у наших клубов в резервах вагон и маленькая тележка - непонятно....
Понимаю ещё когда приглашают уже условно состоявшихся Малкомов-Клудиний-Промесов....но когда 19-ти летних .....коих аналогов у наших клубов в резервах вагон и маленькая тележка - непонятно....