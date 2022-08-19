В «Болонье» отреагировали на новость о переговорах с Моро

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сегодня, 13:39

Спортивный директор «Болоньи» прокомментировал новость об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» .

«На данный момент я ничего не могу сказать о возможном переходе Моро в наш клуб. Еще слишком рано обсуждать этот вопрос», — заявил Ди Вайо.