Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Болонье» отреагировали на новость о переговорах с Моро

сегодня, 13:39

Спортивный директор «Болоньи» Марко Ди Вайо прокомментировал новость об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Николе Моро.

«На данный момент я ничего не могу сказать о возможном переходе Моро в наш клуб. Еще слишком рано обсуждать этот вопрос», — заявил Ди Вайо.

Все новости
Абаскалю предложили подписать в «Спартак» форварда «Ланса» Ганаго
Сегодня, 12:52
Агент нападающего Даво отреагировал на слухи об интересе из России
Вчера, 18:15
Агент Камано: «Франсуа счастлив в „Локомотиве“»
Вчера, 13:32
«Спартак» — о Ежове и Горшкове: «Мы просто обозначили интерес»
Вчера, 12:17
Агент Монтеса — о «Динамо»: «Сесар всё ещё находится в Мексике»
Вчера, 11:34
Слухи«Спартак» намерен подписать Горшкова и Ежова из «Крыльев Советов»
Вчера, 07:56
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ агент.Смит (раскрыть)
сегодня в 14:06
Работа была проведена, информация есть и должна быть. Если заметите ошибки, пишите.
агент.Смит
агент.Смит ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 13:58
Во внутренних чемпионатах для каждого, так как я поднимал эту тему две недели назад. В еврокубках на следующую неделю тоже для каждого, потому что это ответные матчи. Если на текущей неделе вы не устранили причину, то ситуация повториться в групповых этапах, когда будут играть между собой команды игравшие ранее. Ещё раз - раньше эта информация была для каждой игры.
По поводу того, что можно посмотреть на странице команды - я знаю, что можно, но это всё ненаглядно и неудобно. Мне кажется, я больше вас хочу, чтобы ваш был удобен и не терял те удобные опции, которые имел.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:51
Новости со дна
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 