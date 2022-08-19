В «Болонье» отреагировали на новость о переговорах с Моро

Спортивный директор «Болоньи» Марко Ди Вайо прокомментировал новость об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Николе Моро.
«На данный момент я ничего не могу сказать о возможном переходе Моро в наш клуб. Еще слишком рано обсуждать этот вопрос», — заявил Ди Вайо.
По поводу того, что можно посмотреть на странице команды - я знаю, что можно, но это всё ненаглядно и неудобно. Мне кажется, я больше вас хочу, чтобы ваш был удобен и не терял те удобные опции, которые имел.
По поводу того, что можно посмотреть на странице команды - я знаю, что можно, но это всё ненаглядно и неудобно. Мне кажется, я больше вас хочу, чтобы ваш был удобен и не терял те удобные опции, которые имел.