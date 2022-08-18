«Спартак» — о Ежове и Горшкове: «Мы просто обозначили интерес»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не стал отрицать, что клуб интересуется футболистами «Крыльев Советов» и .

Мы рассматриваем многих русских футболистов в рамках РПЛ и ФНЛ . В данном случае мы просто обозначили интерес. Этот интерес может обозначен к любому клубу по любому футболисту, что мы и сделали. Написали запрос, попросили уточнить стоимость, в том числе и выкупную. Но это не значит, что мы переходим с кем-то в переговоры. Это интерес — ничего в этом плохого нет.