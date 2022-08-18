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«Спартак» — о Ежове и Горшкове: «Мы просто обозначили интерес»

сегодня, 12:17

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не стал отрицать, что клуб интересуется футболистами «Крыльев Советов» Романом Ежовым и Юрием Горшковым.

Мы рассматриваем многих русских футболистов в рамках РПЛ и ФНЛ. В данном случае мы просто обозначили интерес. Этот интерес может обозначен к любому клубу по любому футболисту, что мы и сделали. Написали запрос, попросили уточнить стоимость, в том числе и выкупную. Но это не значит, что мы переходим с кем-то в переговоры. Это интерес — ничего в этом плохого нет.

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sv_1969
sv_1969 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 12:37
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:36
    Значит купят со временем!
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 12:32
    Надеюсь слово Ежова, не слово Чернова, который 300 матчей обещал...
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:22
    Трансферы любят тишину, а Мележиков все карты раскрыл.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:21
    Ясно, что игроков будут переманивать, обещая золотые горы.
    Гость
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