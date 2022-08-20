Булыкин: «„Локомотив“ был заряжен на победу. Молодцы»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на победу московской команды над «Химками».
«Локомотив» хорошо провел сегодня матч, это было видно по самоотдаче и движению на поле. Много было стыков и фолов, было заметно, что команда была заряжена на победу. Молодцы. После первого гола стало полегче, хоть и была красная карточка.
Помогло ли им закрытие на базе? Думаю, да, это сыграло свою роль. Команда одержала долгожданную победу, которая поможет «Локомотиву» начать победную серию в РПЛ и забыть про этот кошмарный старт сезона.