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Булыкин: «„Локомотив“ был заряжен на победу. Молодцы»

сегодня, 17:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на победу московской команды над «Химками».

«Локомотив» хорошо провел сегодня матч, это было видно по самоотдаче и движению на поле. Много было стыков и фолов, было заметно, что команда была заряжена на победу. Молодцы. После первого гола стало полегче, хоть и была красная карточка.

Помогло ли им закрытие на базе? Думаю, да, это сыграло свою роль. Команда одержала долгожданную победу, которая поможет «Локомотиву» начать победную серию в РПЛ и забыть про этот кошмарный старт сезона.

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kt46svehsrkm
kt46svehsrkm
сегодня в 17:51
Они молодцы!
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