Булыкин: «„Локомотив“ был заряжен на победу. Молодцы»

Экс-нападающий «Локомотива» отреагировал на победу московской команды над «Химками».

«Локомотив» хорошо провел сегодня матч, это было видно по самоотдаче и движению на поле. Много было стыков и фолов, было заметно, что команда была заряжена на победу. Молодцы. После первого гола стало полегче, хоть и была красная карточка.