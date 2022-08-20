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Кечинов: «„Спартак“ минимально победит „Динамо“»

сегодня, 13:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:30 Не начался

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» с «Динамо».

Не сказал бы, что матч с «Динамо» будет для «Спартака» настоящей проверкой на прочность. «Краснодар», «Сочи», которых красно-белые обыграли – тоже хорошие команды. Это разве не проверка была? «Спартак» набрал хороший ход, и сейчас болельщики не поймут, если что-то будет не так, если появится какая-то нестабильность. Все идет так, как должно идти. Красно-белые много забивают, играют красиво, надо продолжать в том же духе. Ожидаю, что «Спартак» будет фаворитом. «Динамо» с приходом нового тренера немного поменяло тактику и рисунок игры, футбол стал более оборонительным, вторым номером в расчете на быстрые контратаки. Но в составе «Динамо» есть футболисты, которые могут повлиять на результат, если «Спартак» расслабится. Так что делать этого ни в коем случае нельзя. Надо внимательно действовать в обороне, а впереди у команды игроки набрали оптимальную форму, так что, уверен, сделают что-то интересное.

Будет битва, в которой красно-белые победят 2:1 или даже 1:0. Против «Динамо» Шварца мог бы быть крупный счет, потому что его команда всегда старалась играть первым номером, и когда слишком много игроков «засасывалось» в атаку, то были проблемы в обороне. А сейчас, как я уже сказал, рисунок поменялся, игра стала больше от обороны. «Спартаку» будет тяжелее ее взламывать, поэтому я и прогнозирую не слишком крупный счет.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:40
Просто будет ничья!!!
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 13:23
Динамо с этим не согласен.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:23
фк " СПАРТАК " - если выиграет этот матч - Это будет переломный момент чтобы стать Чемпионом России ( давно пора).
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:23
Только СПАРТАК, только Победа!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:21
Неблагодарное это дело
shlomo
shlomo
сегодня в 13:19
Посмотрим на эту победу...:)))
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