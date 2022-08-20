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Бышовец: «Для динамовцев сегодняшний матч будет испытанием»

сегодня, 16:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:30 Не начался

Экс-тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча РПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Спартак».

Проведённые накануне матчи оставили впечатление, что сегодняшний «Спартак» — команда, которая претендует на звание неудобного соперника для «Динамо». Матчи, проведённые между командами ранее, включая финал Кубка России, говорят о том, что для динамовцев сегодняшний матч будет испытанием.

В предыдущих матчах динамовцам не удалось избавиться от проблем с реализацией, от проблем в обороне, где в центральной зоне есть потери игроков по объективным причинам. «Спартак» смотрелся в матче с «Сочи» очень мобильно. Надо говорить о том, что команда выглядит достаточно хорошо, чтобы в течение матча держать в напряжении оборону соперника. У «Динамо» будут сложности и проблемы в сдерживании разыгравшихся игроков атаки, в частности Промеса.

Учитывая то, что я динамовец с более чем 50-летним стажем, верю, что для «Динамо» сегодня будет матч, который ознаменует решение задач в турнирной таблице и продолжение борьбы за высшие титулы.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 16:50
Проблемы убудут у обоих команд, но пусть у Динамо их будет больше, а Спартак победит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:46
Испытание будет для обеих сторон
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:46
Обеим командам будет нелегко.
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