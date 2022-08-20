Масалитин назвал конкурентов «Зенита» за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, кто может навязать «Зениту» борьбу за победу в чемпионате России.

Да, «Спартак» очень хорошо стартовал в этом сезоне. У «красно-белых» произошли хорошие изменения – пришел Абаскаль, игроки поняли его, произошла химия. В итоге «Спартак» показывает очень хорошую игру, которая в удовольствие и им, и зрителям, команда показывает прекрасный футбол.

У «Динамо» смена тренера не пошла на пользу. Молодые футболисты остановились в своем развитии, не так это активно происходит как раньше. В том году в матче «Динамо» и «Спартака» все называли фаворитами «бело-голубых», а сейчас – «красно-белых».

Многие говорят, что «Ростов» может в этом году составить конкуренцию в борьбе за чемпионство. Да, команда Карпина показывает достаточно стабильную и неуступчивую игру. «Желто-синие» могут преподносить сюрпризы, но не скажу, что они фавориты и будут ими. За пятерку, может, ростовчане поборются, но, думаю, это их максимум, потенциальное чемпионство им тяжело рассматривать.