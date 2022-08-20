Мостовой: «Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что он сделал?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «красно-белых» .

Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришёл в команду, которой не было? У «Спартака» состав хороший был в том году, просто была нервотрёпка из-за всякой чехарды, которая сбила команду на то место, на котором они оказались.

«Спартак», между прочим, первое место в Лиге Европы занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России. Посмотрите, как теперь люди быстро переобуваются.