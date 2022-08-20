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Мостовой: «Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что он сделал?»

сегодня, 13:54

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришёл в команду, которой не было? У «Спартака» состав хороший был в том году, просто была нервотрёпка из-за всякой чехарды, которая сбила команду на то место, на котором они оказались.

«Спартак», между прочим, первое место в Лиге Европы занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России. Посмотрите, как теперь люди быстро переобуваются.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 14:57
Мостовой что-то,,буксует «, Абаскаль ничего не сделал, просто привёл команду в порядок, правильно использует сильные стороны имеющихся игроков, и так плавно переместил Спартак со второй части таблицы, на первое место!!! На 1 место!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:31
Карреру также лупили и мы помним чем это закончилось... хороший знак
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Penokkio (раскрыть)
сегодня в 14:18
По повожу позориться, не забывай воспитанником какого клуба является мостовой, им позор как дважды два четыре.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:17
Со Спартаком всегда так, пришел Каррера взял чемпионство, все начали говорить, что он сделал? Команду Аленичев построил. Сейчас тоже замое
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:16
А вот мост за пять туров мог бы со спартаком уже стать чемпионом.
memphis
memphis
сегодня в 14:04
Тут я с Царем согласен. Цыплят по осени считают
старина
старина
сегодня в 14:01
А ты чо сделал??!!!Кроме того,что скулишь на Матч тв
Penokkio
Penokkio
сегодня в 13:58
Единственный, кто вечно переобуваться, это сам Мостовой. Прекратил бы уже позориться, ну
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:57
Он вывел Спартак на первое место.
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