«Сегодня была очень хорошая игра». Циннбауэр — о победе над «Химками»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 6-го тура РПЛ .

Считаю, что сегодня была очень хорошая игра. С первых минут начали играть вперёд, так было с самых первых передач и продолжилось до конца матча. Смогли забить, и, несмотря на удаление, бились до конца в меньшинстве.

Какую психологическую работу я проводил с игроками? Это не только моя работа и моя заслуга. Это заслуга всех нас — и руководства клуба, и спортивного директора, и всего персонала. Мы много говорили с ребятами ещё на сборах, в том числе — и на этой неделе. Это прежде всего заслуга самой команды, что игроки поняли друг друга и нашли вот этот ключ к общему успеху. Тем не менее работа не закончена, это только первый шаг, нужно продолжать. Должен также отметить, что и предыдущий матч мы тоже неплохо провели, ключевая разница только в том, что сегодня мы реализовали свои моменты.