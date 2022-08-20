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«Сегодня была очень хорошая игра». Циннбауэр — о победе над «Химками»

сегодня, 18:59
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Считаю, что сегодня была очень хорошая игра. С первых минут начали играть вперёд, так было с самых первых передач и продолжилось до конца матча. Смогли забить, и, несмотря на удаление, бились до конца в меньшинстве.

Какую психологическую работу я проводил с игроками? Это не только моя работа и моя заслуга. Это заслуга всех нас — и руководства клуба, и спортивного директора, и всего персонала. Мы много говорили с ребятами ещё на сборах, в том числе — и на этой неделе. Это прежде всего заслуга самой команды, что игроки поняли друг друга и нашли вот этот ключ к общему успеху. Тем не менее работа не закончена, это только первый шаг, нужно продолжать. Должен также отметить, что и предыдущий матч мы тоже неплохо провели, ключевая разница только в том, что сегодня мы реализовали свои моменты.

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Все комментарии
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3f95xpkfhy2s
сегодня в 19:12
похоже тут все дело в Химках, крах подкрался незаметно, привет Илье...
Gahi
Gahi
сегодня в 19:10
Каждая победа это хороший результат, особенно когда с солидным счётом.
Гость
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