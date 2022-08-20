Наумов объяснил, почему «Локомотив» одержал первую в сезоне победу

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 6-го тура РПЛ .

Победа над «Химками» — это большой успех для «Локомотива». Молодцы, что прервали неудачную серию. Две следующие игры не очень тяжелые. Надо выигрывать и поправлять положение в таблице. Я был противником, чтобы команду запирали на базе, но вроде бы какой-то результат от этого есть. Концовка первого тайма говорит о том, что в команде есть игроки невысокого уровня. Это всегда проблема. Мампаси очень плохо играет позиционно. Он защитник низкого уровня. Удаление свело весь второй тайм на нет. Если бы не с «Химками» играли, то «Локомотив» мог не удержать счет. Тренерскому штабу нужно думать о таких игроках, как Мампаси.

Есть ли улучшения в игре «Локомотива»? Видимо, воспитательная работа была проведена с легионерами. Керк сегодня бегал так, что ноги сводило. Желание играть у атакующей троицы было. До них достучались, и сразу появился результат.