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Мостовой: «„Динамо“ и „Спартак“ выглядели на твёрдую четвёрку»

сегодня, 22:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

Матч мне понравился. И те и другие выглядели на твёрдую четвёрку. Многие возникали и говорили, что «Динамо» не то, какое было при Шварце. А почему они не такие? Сейчас те же переобулись и будут говорить, как «Динамо» здорово играет. У «Спартака» было полтора голевых момента, а у «Динамо» три штанги. Но «Спартак» нагнетал, давил, особенно в конце.

Что касается первой за 14 лет победы «Динамо» над «Спартаком» дома, то любая серия имеет свой конец. Сегодня больше повезло «Динамо». Нельзя говорить, что «Спартак» плох или перехваливать «Динамо» — они сыграли нормально. Другое дело, что сегодня у «Динамо» запредельная мотивация: ты играешь со «Спартаком», который тебя недавно в Кубке России выбил. Это не с «Факелом» или «Уралом» играть.

В конце удалился Моро, но ничего страшного. Он накушался физически, потому что в середине было много работы. Эмоционально уже просто прыгнул, и всё. Тюкавин был незаметен — подарок от Умярова и гол. Ясно, что Фернандес лучший игрок. У «Динамо» была хорошая работоспособность. «Спартак» тоже хорошо сыграл, просто была чудовищная ошибка. Если бы второй гол от штанги залетел от Сазонова, то игра бы подошла к концу.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 22:43
Динамо выиграло на троечку...чистый фарт...ничейная игра в принципе была...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:31
Это мнение санька
112910415
112910415
сегодня в 22:30
Не унывать!
Работать, результат будет!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:29
Это частное мнение с которым можно поспорить...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:24
Игровые моменты и штанги со стандартов немножко разное, но пусть, это Александр
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