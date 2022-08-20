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Кечинов: «Не могу сказать, что „Динамо“ выглядело лучше „Спартака“»

сегодня, 22:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в матче 6-го тура РПЛ.

Очень боевая игра была. Видно, что «Динамо» хорошо изучило «Спартак». Сегодня не дали «Спартаку» показать свои лучшие качества — те качества, за счёт которых в последних играх «Спартак» добивался результата. Впереди «Динамо» создало гораздо больше стопроцентных моментов.

Если брать игру в общем, то не могу сказать, что «Динамо» выглядело лучше «Спартака». Тем не менее они создали эти моменты, и можно сказать, что по праву победили. У них было чуть больше желания, чем у «Спартака». Всё это отразилось в 1:0.

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Capral
Capral
сегодня в 22:55
Динамо не выглядело лучше Спартака. Динамо сыграло прагматично и гибко- в меру своих возможностей.
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