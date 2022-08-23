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«Тоттенхэм» составит «Челси» конкуренцию за подписание Энтони Гордона

вчера, 14:33

Нападающий Энтони Гордон может покинуть «Эвертон» этим летом.

В подписании молодого игрока заинтересован «Челси», однако теперь в борьбу за трансфер включился «Тоттенхэм», который попытается перехватить форварда у «синих».

«Эвертон» уже отклонил одно предложение «Челси» по трансферу Гордона.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:59
Челси по бестолковости трансферов скоро МЮ догонит
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:00
Энтони интересный молодой игрок,хорошо исполняет штрафные удары, отлично бьет с дальней дистанции. То, что за ним начали охоту более сильные клубы, лично для меня не стало сюрпризом. Выбирая мажду тоттенхэмом и Челси скорее всего он сделает выбор в пользу Челси, и возможно даже ему поможет сделать этот выбор нынешний тренер ирисок Френк Лэмпард.
Но как по мне, Гордону стоит остаться в состваве ирисок еще на один сезон и не оставлять команду в такой сложный момент, да и сам будет получать постоянную игровую практику, которую ни в Челси, ни в тоттенхэме ему не гарантируют, а через год можно смело переходить в более крупный клуб, спрос на него точно будет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:10
То что уйдёт практически наверняка.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:54
Наверное молодому парню как минимум ещё сезон надо отыграть в «Эвертоне».
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Посмотрим в итоге где он окажется.
Гость
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