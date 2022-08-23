«Тоттенхэм» составит «Челси» конкуренцию за подписание Энтони Гордона

Нападающий Энтони Гордон может покинуть «Эвертон» этим летом.
В подписании молодого игрока заинтересован «Челси», однако теперь в борьбу за трансфер включился «Тоттенхэм», который попытается перехватить форварда у «синих».
«Эвертон» уже отклонил одно предложение «Челси» по трансферу Гордона.
Но как по мне, Гордону стоит остаться в состваве ирисок еще на один сезон и не оставлять команду в такой сложный момент, да и сам будет получать постоянную игровую практику, которую ни в Челси, ни в тоттенхэме ему не гарантируют, а через год можно смело переходить в более крупный клуб, спрос на него точно будет!
Но как по мне, Гордону стоит остаться в состваве ирисок еще на один сезон и не оставлять команду в такой сложный момент, да и сам будет получать постоянную игровую практику, которую ни в Челси, ни в тоттенхэме ему не гарантируют, а через год можно смело переходить в более крупный клуб, спрос на него точно будет!