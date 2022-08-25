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«Лукойл» рассматривает 3-4 кандидатов на пост гендиректора «Спартака»

сегодня, 10:57

«Лукойл» ищет нового генерального директора для «Спартака». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Новые владельцы клуба намерены назначить на руководящую должность своего человека. На сегодняшний день уже проведены собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на вакантный пост. Один из претендентов — человек из «Лукойла», то есть максимально знакомый владельцам «Спартака» кандидат. Вероятно, эти изменения произойдут не раньше сентября.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:59
Годы идут но ничего не меняется в «Спартаке»... Федуна нет, новое и пока обезличенное руководство «Спартака» тоже молчит... Трансферное окно в России закрывается через считанные дни — будут ли кого то брать не понятно, бюджет «Спартака» сократится вдвое, или нет тоже туман...Ничего непонятно, но очень интересно.
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:59
какой то у них подход любительский, все лето договаривались, знали что купят команду, а того кто будет управлять до сих пор не нашли,,трансферное окно провалено, даже селихова не могут переподписать, все в клубе в подвешенном состоянии
6dqzdjssy853
6dqzdjssy853
сегодня в 17:58
Балин, поставьте меня!!
dok66
dok66
сегодня в 16:39
До сентября - неделя , значит скоро узнаем .имя "своего человека" .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:37
Хорошо, что ни Федуна, ни Зулейхи больше нет.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:05
Обыкновенные рабочие будни, а не никакая не новость.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 12:58
Николая Валуева берите, он в хоккее с мячом проявил себя, на президенском кресле. Спал с телефоном
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:27
Если профи , то это Хачатурянц , а свой это Матыцин....Я первому придаю предпочтенье
6cfzs75rpve6
6cfzs75rpve6
сегодня в 12:06
опять болтовня вокруг Спартака, все правильно, а вдруг забудут...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:58
Да выберите вы уже, а то устроили интригу, каждый день и то же.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:52
Кастинг устроят что ли???
makkie
makkie
сегодня в 11:42
Новость из ничего - одна вода.
Если, как говорят, председателем СД будет Матыцин, то хотелось бы хотя бы Хачатурянца гендиректором тогда. Уж он сможет выстроить грамотную работу и соберёт сильную команду.
drug01
drug01
сегодня в 11:42
Надо выбрать достойного!!!
stavr74
stavr74 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:29
какой ты добрый . горишь желанием что бы этот гнилой человек
который за пайку продаст любого , развалил и угробил еще футбольный Спартак вслед за мини-футбольный Спартак ,
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:14
Будут думать до следующего ТО)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:14
А победит Хачатурянц....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:12
Я бы предложил жеку ловчева или мостового, мультиреальные кандидаты особенно жека.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:07
Очень много кандидатов
на замену Федуна,
я бы пару депутатов
им подкинул с бодуна.
3spartak5
3spartak5
сегодня в 11:03
Пора уже определяться окно трансферное скоро закроется. Селихова оставьте
Kolenok
Kolenok
сегодня в 11:02
Огласите весь список пажалста!
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