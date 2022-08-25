«Лукойл» рассматривает 3-4 кандидатов на пост гендиректора «Спартака»

«Лукойл» ищет нового генерального директора для «Спартака». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Новые владельцы клуба намерены назначить на руководящую должность своего человека. На сегодняшний день уже проведены собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на вакантный пост. Один из претендентов — человек из «Лукойла», то есть максимально знакомый владельцам «Спартака» кандидат. Вероятно, эти изменения произойдут не раньше сентября.