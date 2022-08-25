«Лукойл» рассматривает 3-4 кандидатов на пост гендиректора «Спартака»

«Лукойл» ищет нового генерального директора для «Спартака». Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Новые владельцы клуба намерены назначить на руководящую должность своего человека. На сегодняшний день уже проведены собеседования с тремя-четырьмя кандидатами на вакантный пост. Один из претендентов — человек из «Лукойла», то есть максимально знакомый владельцам «Спартака» кандидат. Вероятно, эти изменения произойдут не раньше сентября.
Если, как говорят, председателем СД будет Матыцин, то хотелось бы хотя бы Хачатурянца гендиректором тогда. Уж он сможет выстроить грамотную работу и соберёт сильную команду.
Если, как говорят, председателем СД будет Матыцин, то хотелось бы хотя бы Хачатурянца гендиректором тогда. Уж он сможет выстроить грамотную работу и соберёт сильную команду.
который за пайку продаст любого , развалил и угробил еще футбольный Спартак вслед за мини-футбольный Спартак ,
который за пайку продаст любого , развалил и угробил еще футбольный Спартак вслед за мини-футбольный Спартак ,
на замену Федуна,
я бы пару депутатов
им подкинул с бодуна.
на замену Федуна,
я бы пару депутатов
им подкинул с бодуна.