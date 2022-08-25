МЮ уверяет Антони, что он сможет уйти из «Аякса»

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сегодня, 11:34

МЮ продолжает интересоваться форвардом «Аякса» .

Руководство «красных дьяволов» уведомило игрока, что клуб сделает всё для трансфера. Ранее амстердамцы потребовали у англичан 80 млн евро за бразильца.