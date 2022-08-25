МЮ уверяет Антони, что он сможет уйти из «Аякса»

МЮ продолжает интересоваться форвардом «Аякса» Антони.
Руководство «красных дьяволов» уведомило игрока, что клуб сделает всё для трансфера. Ранее амстердамцы потребовали у англичан 80 млн евро за бразильца.
МЮ продолжает интересоваться форвардом «Аякса» Антони.
Руководство «красных дьяволов» уведомило игрока, что клуб сделает всё для трансфера. Ранее амстердамцы потребовали у англичан 80 млн евро за бразильца.
Больной: «Доктор, а я на пианино играть смогу?»
Доктор в смущении думает: причем же здесь пианино, операция -то на ноге., и говорит: «Все будет хорошо. Ну конечно сможете играть.»
Пациент: «Какая хорошая операция, а ведь раньше не мог…»
И тут так, же.
Больной: «Доктор, а я на пианино играть смогу?»
Доктор в смущении думает: причем же здесь пианино, операция -то на ноге., и говорит: «Все будет хорошо. Ну конечно сможете играть.»
Пациент: «Какая хорошая операция, а ведь раньше не мог…»
И тут так, же.