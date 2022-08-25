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МЮ уверяет Антони, что он сможет уйти из «Аякса»

сегодня, 11:34

МЮ продолжает интересоваться форвардом «Аякса» Антони.

Руководство «красных дьяволов» уведомило игрока, что клуб сделает всё для трансфера. Ранее амстердамцы потребовали у англичан 80 млн евро за бразильца.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:00
С одной стороны хочется верить в выбор Тен Хага, не смотря на сумму трансфера, но с другой стороны это же явная переплата. Именно после таких трансферов другие клубы завышают цену на игрока, когда в дело вступает МЮ. Если Спортинг продал Палинью за 20 Фулхэму, а Брайтон продал Биссума за 25, то уверен, будь покупателем МЮ, цена бы составляла не менее 50-60 мультов.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 14:00
Как там говорилось, чтобы купить что нибудь не нужное, надо сначала продать что нибудь не нужное...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:18
Всё - это выложить 80 млн.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:03
Доктор приходит к пациенту перед операцией.
Больной: «Доктор, а я на пианино играть смогу?»
Доктор в смущении думает: причем же здесь пианино, операция -то на ноге., и говорит: «Все будет хорошо. Ну конечно сможете играть.»
Пациент: «Какая хорошая операция, а ведь раньше не мог…»

И тут так, же.
5njv4h9hzcge
5njv4h9hzcge
сегодня в 11:41
Время покажет как будет
Гость
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