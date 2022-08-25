Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

КДК отменил ошибочное удаление защитника «Локомотива» Мампасси

сегодня, 15:26
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В КДК РФС ответили на обращение «Локомотива» в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сиденкова в эпизоде с удалением Марка Мампасси на 40-й минуте матча с «Химками».

Решение комиссии:

Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Локомотив» №18 Марка Мампасси на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, совершивший контакт рукой с лицом игрока команды «Химки» №77 Резиуаном Мирзовым, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.

В тактическом плане большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как, у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем, скорость атакующего игрока была снижена.

Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнеру защитника №4 Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно игрок «Локомотива» Марк Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это – ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.

В свою очередь, комиссия не считает вмешательство ВАР очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем, судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях.

Все новости
ОфициальноКДК оштрафовал ЦСКА на 15 тысяч рублей
Сегодня, 16:19
СлухиУЕФА накажет ПСЖ и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей
20 августа
Тухель дисквалифицирован по итогам матча с «Тоттенхэмом», Конте — нет
19 августа
Клопп высказался о скандальном удалении Дарвина Нуньеса
16 августа
Кутепов получил красную карточку в дебютном матче за «Торпедо»
14 августа
Дело по отстранению Широкова от футбола направлено на новое рассмотрение
11 августа
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 21:56
Получается, что на ВАР ставят людей незнающих правил игры. Дожили.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:10
Не вино-ва-ты-я никто,так само полу-чи-лось!
Помни,маугли,великодушие российской футбольной Фемиды!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:05
Матч не видел, но посмотрев повторы просто не понял этот момент.
Фола последней надежды там точно не было, была отмашка, но там не было преднамеренной грубости, за такие фолы всегда давали ЖК, что собственно сначала и было паказано.
Но вот сначала на ВАРе, что то увидели, ну и потом на просмотре главный разглядел. Скорее всего главный испугался ошибки. ну раз на ВАРе значит точно так и исправил правильную ЖК на неправильную КК.

Но больше понравилось как КДК оправдало ВАР... Просто красавцы. Типа никогда такого не было... и вот опять.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:32
Этак скоро и голы начнут ошибочные отменять :))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 