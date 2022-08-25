КДК отменил ошибочное удаление защитника «Локомотива» Мампасси

В КДК РФС ответили на обращение «Локомотива» в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ивана Сиденкова в эпизоде с удалением на 40-й минуте матча с «Химками».

Решение комиссии:

Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Локомотив» №18 Марка Мампасси на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, совершивший контакт рукой с лицом игрока команды «Химки» №77 Резиуаном Мирзовым, по мнению всех членов комиссии, заслуживал предупреждения за безрассудное поведение.

В тактическом плане большинство членов комиссии не считает нарушение правил со стороны игрока команды «Локомотив» лишением соперника явной возможности забить гол, так как, у соперника отсутствовал контроль мяча. Защитник, прежде чем совершить нарушение правил, успел занять позицию между нападающим и мячом, в связи с чем, скорость атакующего игрока была снижена.

Это потенциально давало большую возможность вступить с ним в единоборство партнеру защитника №4 Станиславу Магкееву, находящемуся практически на одной линии с нападающим в осевой части поля.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия считает, что именно игрок «Локомотива» Марк Мампасси имел возможность контролировать мяч в развитии игрового эпизода, если бы не нарушение правил с его стороны. Это – ключевой критерий не в пользу трактовки данного нарушения правил как лишение соперника явной возможности забить гол.

В свою очередь, комиссия не считает вмешательство ВАР очевидно ошибочным, так как на практике подобный эпизод, связанный с таким характером нарушения, встречается впервые, в связи с чем, судьям не были даны конкретные инструкции по решениям и действиям в подобных ситуациях.