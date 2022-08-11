Дело по отстранению Широкова от футбола направлено на новое рассмотрение

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, что дело по отстранению экс-игрока сборной России от футбольной деятельности отправлено на новое рассмотрение. Причиной послужил эпизод, в котором Широков применил физическое воздействие по отношению к арбитру в матче клубной лиги Первенства Москвы «Строгино-2008» — «Родина».

Все помнят, что комитет по этике и безопасности Федерации футбола Москвы вынес решение в отношении Широкова запретить ему участие в футбольной деятельности. Широков подал апелляционную жалобу в КДК на отмену решения. Широков и представители федерации приняли участие в конференции. Установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение, связанное с оскорблением судейской бригады. Установили также, что дело Широкова попадает под действие дисциплинарного регламента и должно было быть рассмотрено в КДК Федерации футбола Москвы. Широков является начальником команды «Строгино-2008», следовательно, имеет право находиться в технической зоне и попадает под дисциплинарный регламент.

Решение: удовлетворить заявление Широкова частично. В связи с допущенными процессуальными нарушениями было принято решение отменить решение комитета по этике Федерации футбола Москвы и направить дело Широкова на новое рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Москвы. Необходимо учесть все процессуальные требования.