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Клопп высказался о скандальном удалении Дарвина Нуньеса

сегодня, 10:48
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал удаление нападающего Дарвина Нуньеса в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас» (1:1). Уругваец ударил головой защитника «орлов» Йоакима Андерсена.

Маленькая провокация со стороны соперника и однозначно неправильная реакция со стороны Нуньеса. Чистая красная карточка, я не могу этого отрицать. Да, он будет учиться на этом. К сожалению, сейчас у него есть для этого несколько игр [дисквалификация на три матча]. Это не круто для нас в текущей ситуации.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:18
Надо всегда включать мозги и не бычиться на всякие провокации.
Сегодня ты подвёл команду и она потеряла два очка, которые в концовке сезона могут оказаться решающими, а завтра ты можешь лишить целую нацию надежды на победу в чемпионате мира, как это сделал Зидан в финале ЧМ.
На провокации надо отвечать голами и итоговой победой.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:05
Неужели без нытья? Клопп всегда был чем-то недоволен, а теперь говорит правильные вещи.

Дарвин подвел команду. Мане нет, Жота с травмой. Кто остался? Фирмино? Не удивлюсь, если Ливерпуль и дальше будет терять очки
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:03
Понравилась игра Ливерпуля? Всё, что я видел это просто передачи вперед. Если кто-нибудь зацепится - хорошо. Отсутствие понимание между игроками. Каждый играет на себя. Мане не хватает
протон
протон
сегодня в 11:01
Так вроде Нуньес и начал первым пихать Андерсену, кто тут провокатор, ещё вопрос.
Причём в обзор матча скорее всего попадёт именно концовка эпизода, где уже разъярённый Андерсен ткнул пальцем в плечо Нуньесу. А причину такого поведения Андерсена не покажут.
протон
протон
сегодня в 11:00
Наоборот, это лучшее начало сезона для Ливерпуля и в частности Дарвина, Клоппу есть над чем подумать, в том числе и о выборе состава на следующие матчи. Понравился очень настрой команды. После удаления играли как будто в финале большого матча, парни боролись за каждый сантиметр. Пока не хватает реализации и уверенности некоторым игрокам. Сезон будет очень - очень интересным, как никогда, уровень АПЛ зашкаливает. Сити, Арс и Челси ещё потеряют свои очки. МЮ тоже со временем найдёт свою игру. Всем лидерам будет непросто на дистанции, но цеплят по осени считают, поэтому вся борьба ещё впереди и что - то мне подсказывает, что она будет сумасшедшей в этом сезоне.
allemz
allemz
сегодня в 11:00
Аж на 3 матча дисквалифицировали, вот уж быканул))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:56
Вот комментарий настоящего профессионала. Стоит поучиться всем нашим тренерам и функционерам от футбола.

Как же противно слушать вечные обвинения в предвзятости, которые уже стали нормой в РПЛ.
c4dcwtgnfd4t
c4dcwtgnfd4t
сегодня в 10:56
Это его мнение
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