Клопп высказался о скандальном удалении Дарвина Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал удаление нападающего в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас» (1:1). Уругваец ударил головой защитника «орлов» .

Маленькая провокация со стороны соперника и однозначно неправильная реакция со стороны Нуньеса. Чистая красная карточка, я не могу этого отрицать. Да, он будет учиться на этом. К сожалению, сейчас у него есть для этого несколько игр [дисквалификация на три матча]. Это не круто для нас в текущей ситуации.