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Тухель дисквалифицирован по итогам матча с «Тоттенхэмом», Конте — нет

сегодня, 20:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Футбольная ассоциация вынесла наказание тренерам по итогам матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оштрафован на 15 000 фунтов стерлингов. Наставник «Челси» Томас Тухель оштрафован на 35 000 фунтов стерлингов и дисквалифицирован на одну игру АПЛ.

Тренеры начали вздорить ещё в середине второго тайма. После окончания встречи наставники пожали друг другу руки, однако не отпустили друг друга после рукопожатия. Конте и Тухель начали выяснять отношения на повышенных тонах. Когда конфликт чуть не перерос в драку, наставников начали разнимать тренерские штабы клубов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:59
Из немцев только Rammstein гуд))))
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 20:57
Конте не прав.
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:53
Интересное мнение.

Но так ли эти стили отличны?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:48
Чем люди занимаются?🤦🏻‍♂️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 20:37, ред.
Всё правильно! Дойче солдатен нихт капитулире! ))
Dauletbek
Dauletbek ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:34
Там Тухель крепко сжав руки Конте не отпустил его, аж Конте не мог вырвать свою руку и даже посмотрел на сжатие руки. А Тухель высокий, дерзил на Конте...
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:29, ред.
А потому что на видео было видно кто спровоцировал скандал, Тухель дернул Конте за руку, и тыкал двумя пальцами почти в глаза. Пускай немец радуется что не на пять матчей отстранили. Теперь не получится у всех поныть что дескать клубом владеет русский против него неправильно судят и их тренеров наказывают. А если вдруг Тухлого не устраивает пускай в бундеслигу возвращается а вслед за ним и Клоппа забирает который тоже пылает после матча с Тоттетнхэмом.

PS А еще Тухель на судей бычил, после игры, пускай остынет чутка это АПЛ )))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:27, ред.
Потому что Конте - потомок Древнего Рима, а Тухель - варваров. ))
Elliada
Elliada
сегодня в 20:18
Конте вроде еще с каким-то игроком в под трибунном помещении повздорил. Разве нет? Почему не одинаковое наказание?
Shirmuhammet
Shirmuhammet
сегодня в 20:17
Ну да, сейчас даже Абрамовича нету, это почему я не понимаю , Э.Тейлор и Конте без наказании , сказать можно что угодно но бесполезно, дальше и тапите Челси, хочу увидеть где они будут конце сезона
Гость
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