Тухель дисквалифицирован по итогам матча с «Тоттенхэмом», Конте — нет

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сегодня, 20:13

Футбольная ассоциация вынесла наказание тренерам по итогам матча 2-го тура Английской Премьер-Лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Тоттенхэма» оштрафован на 15 000 фунтов стерлингов. Наставник «Челси» оштрафован на 35 000 фунтов стерлингов и дисквалифицирован на одну игру АПЛ .

Тренеры начали вздорить ещё в середине второго тайма. После окончания встречи наставники пожали друг другу руки, однако не отпустили друг друга после рукопожатия. Конте и Тухель начали выяснять отношения на повышенных тонах. Когда конфликт чуть не перерос в драку, наставников начали разнимать тренерские штабы клубов.