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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2022/2023

УЕФА накажет ПСЖ и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей

сегодня, 08:23

УЕФА накажет ПСЖ и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей.

С июня прошлого года орган УЕФА по финансовому контролю клубов наблюдает за деятельностью парижан из-за серьезных убытков, которые клуб понес за последние три финансовых года. Речь идет о недостатке в 30 миллионов евро. По этой причине наказание для ПСЖ будет жестче, чем для «Марселя».

УЕФА направил в оба клуба письмо о мировом решении вопроса, ПСЖ и «Марсель» должны применить ряд спортивных и финансовых мер в течение трех следующих сезонов, чтобы избежать серьезных санкций. Клубы имеют право обжаловать донное решение. При необходимости вторая апелляция будет подана уже в Спортивный арбитражный суд.

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Все комментарии
vabbkjys3m6f
vabbkjys3m6f
сегодня в 09:01
Надо строго ожидать наказания
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:58
Псж лямов 50 дадут УЕФА, и всё на этом
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:56
Какие убытки у ПСЖ? У них владелец с бездонным кошельком.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:44
Пузырь ПСЖ раздувается
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:37
ПСЖурики отмажутся.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:35
ПСЖ дадут условку просто 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:26
Построже с ними надо...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:25
Давно пора.
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