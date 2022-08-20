УЕФА накажет ПСЖ и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей.
С июня прошлого года орган УЕФА по финансовому контролю клубов наблюдает за деятельностью парижан из-за серьезных убытков, которые клуб понес за последние три финансовых года. Речь идет о недостатке в 30 миллионов евро. По этой причине наказание для ПСЖ будет жестче, чем для «Марселя».
УЕФА направил в оба клуба письмо о мировом решении вопроса, ПСЖ и «Марсель» должны применить ряд спортивных и финансовых мер в течение трех следующих сезонов, чтобы избежать серьезных санкций. Клубы имеют право обжаловать донное решение. При необходимости вторая апелляция будет подана уже в Спортивный арбитражный суд.