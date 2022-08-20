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сегодня, 08:23

УЕФА накажет ПСЖ и «Марсель» за нарушение финансового фэйр-плей.

С июня прошлого года орган УЕФА по финансовому контролю клубов наблюдает за деятельностью парижан из-за серьезных убытков, которые клуб понес за последние три финансовых года. Речь идет о недостатке в 30 миллионов евро. По этой причине наказание для ПСЖ будет жестче, чем для «Марселя».