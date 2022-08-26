Семшов: «Нет сейчас таких команд, которые могут конкурировать с „Зенитом“»

Экс-игрок «Зенита» поделился мнением по поводу конкурентов клуба из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

Для меня нет сейчас таких команд, которые могут конкурировать с «Зенитом». Тут все больше зависит от того, какие команды сами петербуржцы подпустят к себе. В том году таким клубом было «Динамо», сейчас после шести туров мы начинаем говорить о «Спартаке». Мне кажется, что «Зенит» сам распоряжается своей судьбой и решает, когда ему быть чемпионом.

Да, они сейчас не очень стабильны, но у них осталось много бразильцев, которые задают тон и на голову сильнее многих футболистов РПЛ . Конечно, хочется конкуренцию для интереса чемпионата. Мы даже видим, что петербуржцы сейчас не все очки набирают, но при этом они обыгрывают всех своих конкурентов.