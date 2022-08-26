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Семшов: «Нет сейчас таких команд, которые могут конкурировать с „Зенитом“»

сегодня, 13:36

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением по поводу конкурентов клуба из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

Для меня нет сейчас таких команд, которые могут конкурировать с «Зенитом». Тут все больше зависит от того, какие команды сами петербуржцы подпустят к себе. В том году таким клубом было «Динамо», сейчас после шести туров мы начинаем говорить о «Спартаке». Мне кажется, что «Зенит» сам распоряжается своей судьбой и решает, когда ему быть чемпионом.

Да, они сейчас не очень стабильны, но у них осталось много бразильцев, которые задают тон и на голову сильнее многих футболистов РПЛ. Конечно, хочется конкуренцию для интереса чемпионата. Мы даже видим, что петербуржцы сейчас не все очки набирают, но при этом они обыгрывают всех своих конкурентов.

Сейчас хорош ЦСКА и может противопоставить что-нибудь «Зениту», но надолго ли это, покажет время. В том году мы видели, как «армейцы» хорошо стартовали во втором круге, но их хватило всего на четыре матча, в итоге они финишировали даже не в четверке.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 15:35
4-0
7-1
3-1
...
drug01
drug01
сегодня в 15:03
А как же Спартак????
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:33
Семшов прав. На все сто. Но подождём следующих матчей и окончания первого круга. В жизни всё бывает.
32united
32united
сегодня в 14:10
Надеюсь, что интрига все же будет. У Московских Армейцев команда интересная, да и Спартак с Динамо могут навязать борьбу экс-чемпиону. Тот же Ростов не стоит сбрасывать со счетов. Как итог, есть команды, способные побороться за золото в РПЛ. Зениту расслабляться ну никак нельзя.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:40
Я бы уточнил - с его деньгами...
Гость
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