Алаев: «Чеферину небезразлична наша судьба»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о неофициальном диалоге с УЕФА на тему отстранения российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.

Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы – свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят. Не раз в неформальном разговоре мне говорили: как только ситуация нормализуется – то сразу можно будет обсуждать возвращение. Я чувствую, что Чеферину небезразлична наша судьба. Вы же понимаете, в какой он оказался ситуации.