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Алаев: «Чеферину небезразлична наша судьба»

сегодня, 13:14

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о неофициальном диалоге с УЕФА на тему отстранения российских клубов и сборных от участия в международных турнирах.

Коллеги из УЕФА всё понимают. Понятно, что по результатам этих неофициальных контактов они доносят свою позицию, мы – свою. Очень деликатный процесс, но они всё читают и мониторят. Не раз в неформальном разговоре мне говорили: как только ситуация нормализуется – то сразу можно будет обсуждать возвращение. Я чувствую, что Чеферину небезразлична наша судьба. Вы же понимаете, в какой он оказался ситуации.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 14:05
У пендосов на всё руководство ЕС, есть компромат и крутят ими как хотят, а те давят дальше по инстанции. Круговая порука, усиленная русофобией.
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v43r56q2gkmf
сегодня в 13:37
Да плевал он на нас
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:29
Небезразлична, потому что Россия была одним из крупнейших спонсоров УЕФА, "Газпром" вообще был титульным спонсором. О денежках жалеют, конечно))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:18
Всё они понимают и знают, что нарушают свои же регламенты, но на них оказывается большое давление.
Тут спортом даже и не пахнет.
Интересно, когда всё пройдёт, когда всё устаканится, как УЕФА и ФИФА будут выкручиваться из заранее проигранной ситуации?
Гость
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