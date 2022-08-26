Семак рассказал о своих взаимоотношениях с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим нападающим команды , который перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Пословица про двух медведей в одной берлоге? Это абсолютно не соответствует действительности. У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками. Главный показатель взаимоотношений — результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось.