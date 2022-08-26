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Семак рассказал о своих взаимоотношениях с Дзюбой

сегодня, 09:57

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим нападающим команды Артемом Дзюбой, который перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Пословица про двух медведей в одной берлоге? Это абсолютно не соответствует действительности. У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками. Главный показатель взаимоотношений — результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось.

Ранее специалист высказался по поводу перехода Дзюбы в чемпионат Турции.

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Все комментарии
Амбраs
Амбраs
сегодня в 13:40
когда же до Медведева дойдет что травоядный физрук -НОЛЬ ?!?
Что у газпрома денег не хватило на з/п лучшему напу и асисту рпл ?!?
с Дзюбой в огороде с высокой не политой травой в грозном (за такие поля дискву ахмату надо было ставить) выиграли бы 100%
Да и Касьера ничем не лучше Артема !!!
В Зенит срочно надо воротчика и тренера!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:34
высокие отношения !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:09
Всё было,всё было-было и прошло.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:46
Манекен только рад, что удалось сплавить игрочишку. Теперь можно его и расхваливать.
МапС
МапС
сегодня в 10:41
Игрочишка по ходу траву есть отказался.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:38
Никто и не сомневался
Futurista
Futurista
сегодня в 10:29
Семачок доволен что сбагрил Дзюбу...теперь нахваливает его)...
LOpp
LOpp
сегодня в 10:08
У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно.


Сергей Богданович, вам видео показать?
9zs7ys86dxp9
9zs7ys86dxp9
сегодня в 10:04
Дзюба пережил российскую премьер лигу, на турреччину потянуло, пусть попробует...
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