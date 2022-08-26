Семак рассказал о своих взаимоотношениях с Дзюбой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим нападающим команды Артемом Дзюбой, который перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».
Пословица про двух медведей в одной берлоге? Это абсолютно не соответствует действительности. У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками. Главный показатель взаимоотношений — результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось.
Ранее специалист высказался по поводу перехода Дзюбы в чемпионат Турции.
Что у газпрома денег не хватило на з/п лучшему напу и асисту рпл ?!?
с Дзюбой в огороде с высокой не политой травой в грозном (за такие поля дискву ахмату надо было ставить) выиграли бы 100%
Да и Касьера ничем не лучше Артема !!!
В Зенит срочно надо воротчика и тренера!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что у газпрома денег не хватило на з/п лучшему напу и асисту рпл ?!?
с Дзюбой в огороде с высокой не политой травой в грозном (за такие поля дискву ахмату надо было ставить) выиграли бы 100%
Да и Касьера ничем не лучше Артема !!!
В Зенит срочно надо воротчика и тренера!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей Богданович, вам видео показать?
Сергей Богданович, вам видео показать?