Алаев: «Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о конкуренции команд в чемпионате.
Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года. Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путёвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф. Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.
Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион.
А по окончании 30 тура на первом месте сами знаете кто окажется. И не нужно строить иллюзий, думая, что кто-то позволит условному цска или Спартаку обогнать Зенит в таблице.
А по окончании 30 тура на первом месте сами знаете кто окажется. И не нужно строить иллюзий, думая, что кто-то позволит условному цска или Спартаку обогнать Зенит в таблице.