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Алаев: «Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы»

сегодня, 10:40

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о конкуренции команд в чемпионате.

Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года. Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путёвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф. Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.

Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:24
Это нас больше всего радует
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:14
За последнее место тоже идет серьезная борьба между Торпедо и Уралом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:08
Для этого надо расформировать ГАЗПРОМ,а Миллера сослать в отдалённые районы страны с отсутствием залежей нефти и газа.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:55
Алаев намекает, что Семак мог бы более зрелищно выступать в ФНЛ со своей бандой
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 10:54
Мде, Алаев(кто такой Алаев!?) видимо в другом государстве живет. Ну либо так не искренне и наиграно работает на публику. Как верно подметил makkie, мы все прекрасно знаем, кто будет на первом месте. Причем и в этом чемпионате и во многих, если не во всех, последующих. Это даже объяснять нет нужды. Это просто реальность и реальность такова. Ну она просто такова, что никто кроме одного единственного клуба не может оказаться на вершине.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:54
Первое место не в счёт. Забронировано Газпромом !)
gp79au8cxv5v
gp79au8cxv5v
сегодня в 10:54
Тут он прав
makkie
makkie
сегодня в 10:52
Это сейчас так.
А по окончании 30 тура на первом месте сами знаете кто окажется. И не нужно строить иллюзий, думая, что кто-то позволит условному цска или Спартаку обогнать Зенит в таблице.
drug01
drug01
сегодня в 10:51
Это первые игры что будет дальше???
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:49
Посмотрим как будет тебя таблица радовать после первого круга....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:47
Особенно после первого тура, там первое место от последнего всего три очка отделяло.
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