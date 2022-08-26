Мостовой: «Захарян — один из лучших российских футболистов»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал грядущий переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян — один из лучших российских футболистов. Если это произойдёт, то для него — супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто. Пока лучше подождать наших эмоций.
Конечно, это будет огромный шаг для карьеры Захаряна. В такие клубы не приглашают много раз. Получится или нет — это другой вопрос. Вернуться всегда можно. Я за свою карьеру видел столько людей, которые уезжали и не получалось, но потом говорили, что он был в «Реале», «Барселоне» или ещё где-то. Это если не получится.
Выходить на поле он, разумеется, будет, но боюсь, что это случится в третьем по значимости турнире, когда будет необходимость отдохнуть кому-нибудь из основного состава. Захаряну это надо ?
Вспомните Жиркова, которого по манере игры напоминает Арсен, и который был уровнем повыше Захаряна, и как быстро он покинул "Челси" несмотря на покровителя в лице Абрамовича.
Кто-то скажет, что пусть паренёк попробует, поварится в сильном чемпионате, почувствует вкус настоящего футбола, но при этом этот "кто-то" не задумывается, что Арсена английский силовой темповой футбол может просто сломать.
Выходить на поле он, разумеется, будет, но боюсь, что это случится в третьем по значимости турнире, когда будет необходимость отдохнуть кому-нибудь из основного состава. Захаряну это надо ?
Вспомните Жиркова, которого по манере игры напоминает Арсен, и который был уровнем повыше Захаряна, и как быстро он покинул "Челси" несмотря на покровителя в лице Абрамовича.
Кто-то скажет, что пусть паренёк попробует, поварится в сильном чемпионате, почувствует вкус настоящего футбола, но при этом этот "кто-то" не задумывается, что Арсена английский силовой темповой футбол может просто сломать.