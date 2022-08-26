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Мостовой: «Захарян — один из лучших российских футболистов»

сегодня, 12:55

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал грядущий переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян — один из лучших российских футболистов. Если это произойдёт, то для него — супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто. Пока лучше подождать наших эмоций.

Конечно, это будет огромный шаг для карьеры Захаряна. В такие клубы не приглашают много раз. Получится или нет — это другой вопрос. Вернуться всегда можно. Я за свою карьеру видел столько людей, которые уезжали и не получалось, но потом говорили, что он был в «Реале», «Барселоне» или ещё где-то. Это если не получится.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:27
Даже если Арсен и уедет в "Челси", я не верю, что он будет играть на постоянной основе. В команде те, кто сидит на скамеечке, ждёт своего часа и выходит на замену, такого уровня, что Захарян им в подмётки не годится. Правде надо смотреть в глаза, а это как раз такой случай. Пусть она будет горькой, но правдой.
Выходить на поле он, разумеется, будет, но боюсь, что это случится в третьем по значимости турнире, когда будет необходимость отдохнуть кому-нибудь из основного состава. Захаряну это надо ?
Вспомните Жиркова, которого по манере игры напоминает Арсен, и который был уровнем повыше Захаряна, и как быстро он покинул "Челси" несмотря на покровителя в лице Абрамовича.
Кто-то скажет, что пусть паренёк попробует, поварится в сильном чемпионате, почувствует вкус настоящего футбола, но при этом этот "кто-то" не задумывается, что Арсена английский силовой темповой футбол может просто сломать.
Tostao
Tostao
сегодня в 14:13
В "Динамо" есть ещё Липовой, не менее талантливый. Сейчас после травмы наберёт форму.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:52
Перспективный и талантливый это точно
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:39
Этот ярлык он еще не заработал.
Томик
Томик
сегодня в 13:39
Если действительно перейдет - словосочетание "российский футболист" и Захарян, упоминаться вместе будет только в нашей прессе. Ещё и гражданство ему сменят футбольное. И скажут, что так и должно быть по закону.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:38
Не стоит его переоценивать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:33
Один из но не лучший
ДСА
ДСА
сегодня в 13:21
Испортят его в Челси.
Boricku
Boricku
сегодня в 13:20
Дзюба лучше.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:18
Ты и про Кокорина так же булькал! А как твоё пребывание "в рабстве" повысило уровень российского футбола??? Ни-как...
drug01
drug01
сегодня в 12:59
В данном периоде да
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:59
Умяров сильнее
Гость
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