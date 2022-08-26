Гацкан: «Ростовчанам по силе победить ЦСКА».

Экс-футболист «Ростова» поделился ожиданиями от матча РПЛ между южанами и ЦСКА .

Жду только положительного исхода для «Ростова». Команда неплохо выглядела в последних матчах, хорошо прессингует, играет высоко. Когда нужно, играет по счету. У «Ростова» есть ошибки, как и у всех команд, но ростовчанам по силе победить ЦСКА .