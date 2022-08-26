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Гацкан: «Ростовчанам по силе победить ЦСКА»

сегодня, 10:12
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА28.08.2022 в 19:45 Не начался

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча РПЛ между южанами и ЦСКА.

Жду только положительного исхода для «Ростова». Команда неплохо выглядела в последних матчах, хорошо прессингует, играет высоко. Когда нужно, играет по счету. У «Ростова» есть ошибки, как и у всех команд, но ростовчанам по силе победить ЦСКА.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 14:36
Мне кажется будет безбашенный футбол, с постоянными атаками в обе стороны. Надеюсь армейцы победят, но больше склоняюсь к ничьей.
Амбраs
Амбраs
сегодня в 13:58
Наивные ...кто же даст вам честно выиграть у цска ?!?
у них НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ дивеев (или как его там?)
в том сезоне в игре с Краснодаром дивеев нагло рукой вынес мяч с ноги напа в своей штрафной и судейки типа не видели...в том же матче мяч в штрафной попал ему же в руку и опять типа судейки не видели..
в этом сезоне тот же дивеев бьёт в ахил Родригао и типа опять судейки ничего не видят...тот же дивеев в последнем туре играет рукой в своей штрафной и -ОПЯТЬ НИЧЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:15
Надеюсь на интересную игру с обилием голов.
Кто может победить.
Да тут результат предугадать невозможно, тут как может быть победа хозяев, так и гостей, ну и ничью исключать не стоит.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:14
Будем надеяться,верить и ждать,положительного,для ростовчан результата!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:14
Будем болеть за хорошую игру и за победу ФК Ростов!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:06
ВСем по силам победить ЦСКА,у кого сил хватит.Непобедим только "Зенит".Недавно ещё таковым считался "Спартак",но он крякнулся об отделение полиции.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:05
Кто кого победит время покажет, тем более потерпеть осталось чуток.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:59
По силе или нет, а страна будет за южан
pmsw8wdzk7u5
pmsw8wdzk7u5
сегодня в 10:50
Вероятно будет ничья
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:34
Гацкан: «Ростовчанам по силе победить ЦСКА».
Всё конечно же может случится. И любой топ клуб может проиграть, отдельно взятый матч аутсайдеру . Но это всего лишь дело случая , какой нибудь ошибки, неудачи или вмешательство из вне , ввиде судейского беспредела и т.д и т.п . Но исходя из сегодняшних реалий ЦСКА сейчас по всем показателям стоит высше как по подбору игроков, так и по самой игре команды, статистике, да и турнирной таблице. Однако команда Ростов под руководством Карпина имеет очень неуступчивый, бойцовский характер, плюс ➕️ фактор своего поля, могут сыграть решающую роль в этом противостоянии. В любом случае матч между этими командами будет очень интересным, надеюсь с забитыми мячами с обеих сторон, который не оставит равнодушным болельщиков обоих команд и любителей футбола ⚽️. И пусть победит сильнейший ! Всем Добра !
112910415
112910415
сегодня в 10:27
сомнительно ... но пусть будет ничья !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:26
Ясень пень !
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 10:24
Конечно по силам. Валера, верим.))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:22
Победа коней, с минимальным счётом!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:19
Вся надежда на гений Карпина.
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