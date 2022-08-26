Гацкан: «Ростовчанам по силе победить ЦСКА».

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от матча РПЛ между южанами и ЦСКА.
Жду только положительного исхода для «Ростова». Команда неплохо выглядела в последних матчах, хорошо прессингует, играет высоко. Когда нужно, играет по счету. У «Ростова» есть ошибки, как и у всех команд, но ростовчанам по силе победить ЦСКА.
у них НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ дивеев (или как его там?)
в том сезоне в игре с Краснодаром дивеев нагло рукой вынес мяч с ноги напа в своей штрафной и судейки типа не видели...в том же матче мяч в штрафной попал ему же в руку и опять типа судейки не видели..
в этом сезоне тот же дивеев бьёт в ахил Родригао и типа опять судейки ничего не видят...тот же дивеев в последнем туре играет рукой в своей штрафной и -ОПЯТЬ НИЧЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у них НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ дивеев (или как его там?)
в том сезоне в игре с Краснодаром дивеев нагло рукой вынес мяч с ноги напа в своей штрафной и судейки типа не видели...в том же матче мяч в штрафной попал ему же в руку и опять типа судейки не видели..
в этом сезоне тот же дивеев бьёт в ахил Родригао и типа опять судейки ничего не видят...тот же дивеев в последнем туре играет рукой в своей штрафной и -ОПЯТЬ НИЧЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто может победить.
Да тут результат предугадать невозможно, тут как может быть победа хозяев, так и гостей, ну и ничью исключать не стоит.
Кто может победить.
Да тут результат предугадать невозможно, тут как может быть победа хозяев, так и гостей, ну и ничью исключать не стоит.
Всё конечно же может случится. И любой топ клуб может проиграть, отдельно взятый матч аутсайдеру . Но это всего лишь дело случая , какой нибудь ошибки, неудачи или вмешательство из вне , ввиде судейского беспредела и т.д и т.п . Но исходя из сегодняшних реалий ЦСКА сейчас по всем показателям стоит высше как по подбору игроков, так и по самой игре команды, статистике, да и турнирной таблице. Однако команда Ростов под руководством Карпина имеет очень неуступчивый, бойцовский характер, плюс ➕️ фактор своего поля, могут сыграть решающую роль в этом противостоянии. В любом случае матч между этими командами будет очень интересным, надеюсь с забитыми мячами с обеих сторон, который не оставит равнодушным болельщиков обоих команд и любителей футбола ⚽️. И пусть победит сильнейший ! Всем Добра !
Всё конечно же может случится. И любой топ клуб может проиграть, отдельно взятый матч аутсайдеру . Но это всего лишь дело случая , какой нибудь ошибки, неудачи или вмешательство из вне , ввиде судейского беспредела и т.д и т.п . Но исходя из сегодняшних реалий ЦСКА сейчас по всем показателям стоит высше как по подбору игроков, так и по самой игре команды, статистике, да и турнирной таблице. Однако команда Ростов под руководством Карпина имеет очень неуступчивый, бойцовский характер, плюс ➕️ фактор своего поля, могут сыграть решающую роль в этом противостоянии. В любом случае матч между этими командами будет очень интересным, надеюсь с забитыми мячами с обеих сторон, который не оставит равнодушным болельщиков обоих команд и любителей футбола ⚽️. И пусть победит сильнейший ! Всем Добра !