Кавазашвили: «Пусть Захарян бежит в „Челси“, пока есть такая возможность!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу информации об интересе «Челси» к игроку «Динамо» Арсену Захаряну.
Это прекрасный шаг для Захаряна! Пусть бежит туда, пока есть такая возможность! Если «Челси» после трансфера отдаст его в аренду, то ничего страшного – он сможет развиваться в других топ-лигах.
Думаю, что в основном составе он сразу не сможет заиграть, но у него огромный талант, у Захаряна отличные игровые навыки, он способен на многое, советую ему соглашаться на предложение от «Челси».
А у Захаряна есть шанс перейти в топ лигу. Тем более Челси скорее всего в ближайшее время не будет претендовать на что то серьёзное как в Англии так и в еврокубках. так, что можно зацепиться.
Ну и поработать с Тухелем будет хорошим опытом.
А у Захаряна есть шанс перейти в топ лигу. Тем более Челси скорее всего в ближайшее время не будет претендовать на что то серьёзное как в Англии так и в еврокубках. так, что можно зацепиться.
Ну и поработать с Тухелем будет хорошим опытом.