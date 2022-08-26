Кавазашвили: «Пусть Захарян бежит в „Челси“, пока есть такая возможность!»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу информации об интересе «Челси» к игроку «Динамо» Арсену Захаряну.

Это прекрасный шаг для Захаряна! Пусть бежит туда, пока есть такая возможность! Если «Челси» после трансфера отдаст его в аренду, то ничего страшного – он сможет развиваться в других топ-лигах.

Думаю, что в основном составе он сразу не сможет заиграть, но у него огромный талант, у Захаряна отличные игровые навыки, он способен на многое, советую ему соглашаться на предложение от «Челси».