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Кавазашвили: «Пусть Захарян бежит в „Челси“, пока есть такая возможность!»

сегодня, 12:10

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу информации об интересе «Челси» к игроку «Динамо» Арсену Захаряну.

Это прекрасный шаг для Захаряна! Пусть бежит туда, пока есть такая возможность! Если «Челси» после трансфера отдаст его в аренду, то ничего страшного – он сможет развиваться в других топ-лигах.

Думаю, что в основном составе он сразу не сможет заиграть, но у него огромный талант, у Захаряна отличные игровые навыки, он способен на многое, советую ему соглашаться на предложение от «Челси».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:43
Лучше стабильно сидеть в запасе Челси, чем стабильно играть в России?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:43
Чистый торгаш,от рождения,по воспитанию и принадлежности к клубу- даже на продажу "чужой коровы" покушается.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:37, ред.
"Пусть бежит, пока место свободное на скамейке есть! А то еще в аренду отдадут"
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:23
Бегут только крысы и предатели Родины, тем более в Лондон.

А у Захаряна есть шанс перейти в топ лигу. Тем более Челси скорее всего в ближайшее время не будет претендовать на что то серьёзное как в Англии так и в еврокубках. так, что можно зацепиться.
Ну и поработать с Тухелем будет хорошим опытом.
Capral
Capral
сегодня в 12:23
Анзору конечно хочется, чтобы все лучшие разбежались, остались- только лучшие в Спартаке. Оно и понятно....
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:13
Правильно, пускай бежит и садиться там на лавку. Всё лучше чем играть в основе в РПЛ )
8nj465r537k3
8nj465r537k3
сегодня в 12:12
он, наверное, и сам знает как поступить...
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