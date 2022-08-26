«Спартак» объявил о трансфере бывшего нападающего «Монако» Бальде Кейта

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере бывшего нападающего «Монако» и «Интера» .

Новым нападающим нашей команды стал 27-летний сенегалец Кейта Бальде. Контракт с игроком подписан до июня 2025 года.

Кейта приехал в Москву со своей семьей — супругой Симоной и двумя детьми.

За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.