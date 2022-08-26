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«Спартак» объявил о трансфере бывшего нападающего «Монако» Бальде Кейта

вчера, 19:37

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере бывшего нападающего «Монако» и «Интера» Бальде Кейта.

Новым нападающим нашей команды стал 27-летний сенегалец Кейта Бальде. Контракт с игроком подписан до июня 2025 года.

Кейта приехал в Москву со своей семьей — супругой Симоной и двумя детьми.

За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.

«Спартак» объявил о трансфере бывшего нападающего «Монако» Бальде Кейта

«Спартак» объявил о трансфере бывшего нападающего «Монако» Бальде Кейта

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:08
Cказка о "Лукойле" и работнике его Бальде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:37, ред.
Холеный такой....типа Малкома...
Ну думаю от Газпрома и Лукойла не убудет...коль эти бравые парни пофеерят в нашей Лиге...

По существу.....
Игрок знатный...мастеровитый...не престарелый...
Спартак действительно осуществил по-моему очень дельный трансфер...
Могли бы конечно и подождать недельку и подписать после 4-го сентября...)))

Форвард Лацио...Интера...Монако....моложе 33-х лет...в РПЛ..и даже не люксембуржец....уже подарок судьбы...
А с учётом его бесплатности - так вообще полный формидабль...

Спартак с возвращением неплохой селекции !!
А на сколько неплохой увидим уже в ближайшее время..
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:46
Спартак теперь самый богатый клуб
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:24
Теперь в "Спартаке" всем всё будет до Бальды.И не придерёшься ,при любом исходе турнира...
Геннадьич
Геннадьич ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:12
Игнатова пока не трогать.
Константин Белых
Константин Белых ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Еще немного возни с газом и энергией в Европе и у евроклубов средств платить футболерам хватит только коммуналку и будерброды оплачивать. А заработать все хотят и хохлорейх им точно не уперся никуда. Далеко не всем быть Мбаппе и холандом. А получать в середняке Европы более 0.5-1 ляма будет практически нереально. И потянутся многие..
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:15, ред.
Хоть кто-то пришёл из Европы а-то все легионеры уходят не интересно без легионеров чемпионат
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:05
А где наши *
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:56, ред.
Нормально,будем смотреть.Школу Барселоны не пропьешь.
Константин Белых
Константин Белых ответ Алекс37153715 (раскрыть)
вчера в 20:56
Я считаю что если Игнатов талантлив то нужно тянуть физуху 90 минут а не уставать как девочка особенно если ты проф футболист.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:55
Лишь бы, мотивацию не потерял...
Шюррле, поначалу показал, что игрок топ-класса, но играть больше не хотел и быстро сдулся.
ЧиП
ЧиП ответ Алекс37153715 (раскрыть)
вчера в 20:44
Да кто бы спорил! Только когда этот опыт приходит, то плавно подкрадывается окончание карьеры и вагон упущенных возможностей и достижений 🥇🏆
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:41
Ждём атакующего центрального полузащитника. Др словами диспечера.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:40
Интересно будет посмотреть
Алекс37153715
Алекс37153715 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:39
По Игнатову с Вами не согласен! Очень талантливый парень! Ему просто немного опыта нужно набраться. Такими игроками не разбрасываются
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:37
Добро пожаловать.
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:34, ред.
Отличная школа (Барселона) и послужной список. 🤞Заиграет. То что 27 лет, так все помнят списанных Фернандо и Адриано которые явились в итоге основой чемпионской🥇команды. Всё будет 👌
Шамар никогда особо не впечатлял, всё на отскоках да на чистых мячах играл. Удара хорошего я за ним не замечал. Дриблинг?! Не припоминаю 🤷‍♂️. Так что 💼🏫 Турция. Обиженка.
makkie
makkie
вчера в 20:26
Добро пожаловать в Спартак!

Технически и с опытом - это топ-игрок!
Но вот последние годы карьеры Кейта вызывают вопросы. Давненько уже не демонстрирует высокого уровня. Впрочем, сделать это в Сампдории или Кальяри довольно сложно. А вот в Спартаке может раскрыться.
Тот же Адриано безвылазно сидел на лавке Милана, а перейдя в Спартак - вновь заявил о себе как о форварде-убийце и помог Спартаку взять чемпионство. Надеюсь, и Кейта окажется таким же топчиком.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:25, ред.
Абаскаль знает кого брать , а нам остаеться подождать с выводами...Говорить можно о нем будет после несколько сыгранных игр.
А так , добро пожаловать в Спартак , что бы был не хуже Вити и Андриано
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:25
Очень и очень серьёзное усиление спартака, походу это багаж федуна.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:17
Добро пожаловать в лучший клуб страны!
Zak11
Zak11
вчера в 20:15
Не думаю, что его брали на позицию Николсона. Скорее на подмену Мозеса, только Кейта чуть острее играет.
war4ar
war4ar
вчера в 20:10, ред.
Скорее всего усиление.

Уровень рфпл упал сильно, и даже такой игрок, имеющий опыт топ лиг с мастерством, тут показать уровень при желании сможет.

Николсон не сильнее Соболева, смысл его держать, он при первой возможности свалит, как и большинство легов (не стоит питать иллюзий).

Нужно брать опытных игроков в каждую линию, это 3 человека, как мойзес и вокруг них, молодых набираться опыта.
Сп62
Сп62 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:07
Центральный защитник действительно нужен. Верховые мячи проигрываем большинство.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:05
То что в Италии не катит не означает неликвид в нашем сказочном Газокоролевстве.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:04
Не надо гнать на него раньше времени. Адриано тоже обкладывали-а он вертел наш РПЛ на пропеллере играючи. А Бальде может на фланге сыграть вместо Вити и подстраховать в случае отсутствие того же Промеса. Николсон тоже сгодится. Разбрасыватся сейчас никем нельзя. Кроме Умярова Классена Рыжего и Игнатова. Остальные все сгодятся. ИМХО..
Gahi
Gahi
вчера в 20:03
Кола Бельды - " Увезу тебя я в тундру".
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:02
На бумаге должно быть неплохое усиление, но всё покажет практика.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:01
Шамар это космос по сравнению с этим изгоем. Видимо его и взяли как неликвид из-за ухода Николсона.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:59
Помню его на поле, лет 5 назад был крепким игроком, но прошло много лет и последнее путешествие в Кальяри не вселяет оптимизма. Больше похож на сбитого летчика.
Гость
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