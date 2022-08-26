«Спартак» объявил о трансфере бывшего нападающего «Монако» Бальде Кейта

Пресс-служба «Спартака» объявила о трансфере бывшего нападающего «Монако» и «Интера» Бальде Кейта.
Новым нападающим нашей команды стал 27-летний сенегалец Кейта Бальде. Контракт с игроком подписан до июня 2025 года.
Кейта приехал в Москву со своей семьей — супругой Симоной и двумя детьми.
За «Спартак» форвард будет выступать под 9-м номером.
Технически и с опытом - это топ-игрок!
Но вот последние годы карьеры Кейта вызывают вопросы. Давненько уже не демонстрирует высокого уровня. Впрочем, сделать это в Сампдории или Кальяри довольно сложно. А вот в Спартаке может раскрыться.
Тот же Адриано безвылазно сидел на лавке Милана, а перейдя в Спартак - вновь заявил о себе как о форварде-убийце и помог Спартаку взять чемпионство. Надеюсь, и Кейта окажется таким же топчиком.
Технически и с опытом - это топ-игрок!
Но вот последние годы карьеры Кейта вызывают вопросы. Давненько уже не демонстрирует высокого уровня. Впрочем, сделать это в Сампдории или Кальяри довольно сложно. А вот в Спартаке может раскрыться.
Тот же Адриано безвылазно сидел на лавке Милана, а перейдя в Спартак - вновь заявил о себе как о форварде-убийце и помог Спартаку взять чемпионство. Надеюсь, и Кейта окажется таким же топчиком.
Шамар никогда особо не впечатлял, всё на отскоках да на чистых мячах играл. Удара хорошего я за ним не замечал. Дриблинг?! Не припоминаю 🤷♂️. Так что 💼🏫 Турция. Обиженка.
Шамар никогда особо не впечатлял, всё на отскоках да на чистых мячах играл. Удара хорошего я за ним не замечал. Дриблинг?! Не припоминаю 🤷♂️. Так что 💼🏫 Турция. Обиженка.