Защитник Георгий Зотов вернулся в «Крылья Советов».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Футболист уже играл за команду из Самары с 2017 по 2020 год. За это время он провел 80 матчей. Ранее Зотов выступал за «Рубин».
Защитник Георгий Зотов вернулся в «Крылья Советов».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Футболист уже играл за команду из Самары с 2017 по 2020 год. За это время он провел 80 матчей. Ранее Зотов выступал за «Рубин».
Про переход Зотова в "Крылья" СМИ сообщали ещё 19.08.22г.. Там же и тогда же сообщалось про некую возможность заключить контракт с полузащитником Йылмазом из "Галатасарая". Сегодня СМИ опубликовали информацию, что "Крылья Советов" ведут переговоры о покупке сербского полузащитника клуба «Вождовац» Александара Чирковича. Пареньку всего 20 лет. Вот, примерно, такое усиление "Крыльев" намечается в ближайшем будущем...
Про переход Зотова в "Крылья" СМИ сообщали ещё 19.08.22г.. Там же и тогда же сообщалось про некую возможность заключить контракт с полузащитником Йылмазом из "Галатасарая". Сегодня СМИ опубликовали информацию, что "Крылья Советов" ведут переговоры о покупке сербского полузащитника клуба «Вождовац» Александара Чирковича. Пареньку всего 20 лет. Вот, примерно, такое усиление "Крыльев" намечается в ближайшем будущем...