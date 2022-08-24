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Зотов вернулся в «Крылья Советов»

вчера, 20:33

Защитник Георгий Зотов вернулся в «Крылья Советов».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Футболист уже играл за команду из Самары с 2017 по 2020 год. За это время он провел 80 матчей. Ранее Зотов выступал за «Рубин».

Зотов вернулся в «Крылья Советов»

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:31
Хороший игрок, очень рад что он вернулся 👍
Про переход Зотова в "Крылья" СМИ сообщали ещё 19.08.22г.. Там же и тогда же сообщалось про некую возможность заключить контракт с полузащитником Йылмазом из "Галатасарая". Сегодня СМИ опубликовали информацию, что "Крылья Советов" ведут переговоры о покупке сербского полузащитника клуба «Вождовац» Александара Чирковича. Пареньку всего 20 лет. Вот, примерно, такое усиление "Крыльев" намечается в ближайшем будущем...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:29
Зотов вернулся на Соккер.ру – вот это была бы бомба!!!
memphis
memphis
вчера в 21:12
Нормально
pnk3zwmxq2dh
pnk3zwmxq2dh
вчера в 20:58
Это очень хорошо
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:56
Пожелаем здоровья и удачи!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:44
С ромбиком !
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:35
Он правильно сделал
Гость
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