Зотов вернулся в «Крылья Советов»

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вчера, 20:33

Защитник вернулся в «Крылья Советов».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Футболист уже играл за команду из Самары с 2017 по 2020 год. За это время он провел 80 матчей. Ранее Зотов выступал за «Рубин».