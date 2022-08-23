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«Зенит» объявил о трансфере защитника «Спартака»

вчера, 16:14

Пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника. Контракт с футболистом рассчитан на два года.

«Зенит» объявил о трансфере защитника «Спартака»

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:01
А почему Спартак продает своих воспитанников к прямым противникам не понимаю
протон
протон
вчера в 22:00
Урунова бы еще купили, до кучи)
протон
протон ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 22:00
Удивительная команда Зенит, все школы города работают на единственную команду, а все равно берут молодняк на стороне.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 20:39
Все откаты от продаж Бакаева и Шайхтдинова пополнили истощившийся карман Федуна.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:23
Спартак распродаёт свою молодёжь.))
LOpp
LOpp
вчера в 19:23
впервые слышу о таком игроке. похоже он только за молодежку играл.
Сп62
Сп62
вчера в 18:08
Теперь Зенит будет держаться на плечах Спартака.
zu9guqfbwzdb
zu9guqfbwzdb
вчера в 17:41
Бесполезного Бакаева мало, нашли где брать игроков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:54
18 лет...при стоимости в 150 тыс...куплен за 34 тыс...
7 матчей за сборную Ю-19...
Контракт на 2 сезона...
В субботу игра Зенит-2 - Звезда...
Ждемс...комменты Радимова....
Roger Young
Roger Young ответ 62793uspbex8 (раскрыть)
вчера в 16:49
Ничего странного. Чистый блат и волосатая лапа
62793uspbex8
62793uspbex8
вчера в 16:22
Довольно странный переход
старина
старина
вчера в 16:20
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 16:17
    Послушаем теперь спартачей!
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