«Зенит» объявил о трансфере защитника «Спартака»

Пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.
Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника. Контракт с футболистом рассчитан на два года.
Пресс-служба «Зенита» объявила о трансфере защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.
Футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника. Контракт с футболистом рассчитан на два года.
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7 матчей за сборную Ю-19...
Контракт на 2 сезона...
В субботу игра Зенит-2 - Звезда...
Ждемс...комменты Радимова....