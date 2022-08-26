Кечинов: «„Спартак“ не должен отдавать очки в матче с „Факелом“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Факела».

Безусловно, выезд в Воронеж не будет лёгким ни у одной команды. У «Факела» весьма боевой и играющий коллектив. Поэтому тяжело будет всем, «Спартак» не исключение. Ну и естественно, не стоит забывать о трибунах, на выезде всегда игра тяжелее.

При этом, несмотря на поражение от «Динамо», хочется отметить, что «красно‑белые» набрали отличный ход: играют очень симпатично, зрелищно, много забивают. Даже в прошлом матче не сказал бы, что «Спартак» выглядел хуже соперника. Иногда нужны такие поражения, чтобы становиться сильнее. В игре с «Факелом» же команда Гильермо Абаскаля всё равно фаворит. Всё‑таки и состав гораздо мощнее, чем у воронежцев. Надеюсь, с настроем всё будет в порядке. «Спартак» не должен отдавать очки в предстоящей встрече.