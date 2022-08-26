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Кечинов: «„Спартак“ не должен отдавать очки в матче с „Факелом“»

вчера, 21:46
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Факела».

Безусловно, выезд в Воронеж не будет лёгким ни у одной команды. У «Факела» весьма боевой и играющий коллектив. Поэтому тяжело будет всем, «Спартак» не исключение. Ну и естественно, не стоит забывать о трибунах, на выезде всегда игра тяжелее.

При этом, несмотря на поражение от «Динамо», хочется отметить, что «красно‑белые» набрали отличный ход: играют очень симпатично, зрелищно, много забивают. Даже в прошлом матче не сказал бы, что «Спартак» выглядел хуже соперника. Иногда нужны такие поражения, чтобы становиться сильнее. В игре с «Факелом» же команда Гильермо Абаскаля всё равно фаворит. Всё‑таки и состав гораздо мощнее, чем у воронежцев. Надеюсь, с настроем всё будет в порядке. «Спартак» не должен отдавать очки в предстоящей встрече.

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Все комментарии
Makao
Makao
сегодня в 01:34
Объективно, не думаю, что у Факела есть шанс. Только если произойдёт какой-то судейский скандал)
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:49
Как говорил Евгений Кузнецов, главное что-б своё очко......
nmc8cr427f8f
nmc8cr427f8f
вчера в 21:57
Это еще нужно посмотреть...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:49
Надо постараться.
Гость
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