Тихонов: «Захаряну нужно обязательно переходить в „Челси“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о возможном переходе полузащитник «Динамо» в «Челси».

Ехать надо обязательно, от таких предложений не отказываются. В связи с ситуацией в нашей стране с европейским футболом нужно ехать обязательно. Какая разница, тебе 19 или 20 лет. А может он выйдет, и с первых матчей начнет получаться. Уровень сопротивления в Англии намного выше, чем у нас. Здесь ему все легко дается, он — звезда, его все любят, превозносят, а там — совсем другой вопрос.