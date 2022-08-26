Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тихонов: «Захаряну нужно обязательно переходить в „Челси“»

вчера, 21:17

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном переходе полузащитник «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Ехать надо обязательно, от таких предложений не отказываются. В связи с ситуацией в нашей стране с европейским футболом нужно ехать обязательно. Какая разница, тебе 19 или 20 лет. А может он выйдет, и с первых матчей начнет получаться. Уровень сопротивления в Англии намного выше, чем у нас. Здесь ему все легко дается, он — звезда, его все любят, превозносят, а там — совсем другой вопрос.

Все новости
Семшов: «Наверное, „Челси“ отдаст Захаряна в аренду после трансфера»
Вчера, 23:53
Тренер «Химок» назвал причины разгромного поражения от «Сочи»
Вчера, 23:29
«Нас изуродовали». Мирзов — о разгромном поражении от «Сочи»
Вчера, 23:15
Кечинов: «„Спартак“ не должен отдавать очки в матче с „Факелом“»
Вчера, 21:46
Баженов: «Россия — не самый лучший вариант для Бальде Кейта»
Вчера, 20:56
«От таких предложений не отказываются». Радченко — о Захаряне в «Челси»
Вчера, 20:29
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:25
Ну прям чистят под Захаряна, это явно не так, но то что у парня есть талант и он дружит с головой это факт, поэтому стоит попробовать себя в Англии, тем более в России развиваться нет мотивации, ни еврокубков ни игр Сборной, а там шанс поиграть на высоком уровне. Мне кажется сейчас будет всплеск отъезда игроков Российских в Европейские чемпионаты всех категорий, а это положительно повлияет на весь чемпионат в целом, клубы заработают, уровень игроков вырастет, сборная в будущем будет профессиональнее. И главное что бы на лавке не сидел в Динамо играл постоянно ведь получал игровую практику.
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:48
Выход реже, деньги теже
Tostao
Tostao
вчера в 21:45
⚡ По мнению юристов, смена футбольного гражданства [с российского на армянское] может быть одним из обязательных условий перехода Захаряна в «Челси» — «Раздевалка»
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:43
Да уже всей Россией провожаем !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 