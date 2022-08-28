Смородская: «Переход Митая — продолжение никчемных трансферов „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» прокомментировала переход защитника греческого АЕКа в московский клуб.

27 августа «Локомотив» официально объявил о переходе албанского защитника, подписав с ним пятилетний контракт.

Меня этот трансфер очень удивил: я надеялась, что он не состоится. С другой стороны, покупка Митая — это продолжение последовательных никчемных трансферов «Локомотива». Ничего не меняется, все идет по нисходящей. Что должно случиться, чтобы это изменилось? Смена руководства, конечно. Больше ничего не поможет.