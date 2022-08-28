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Смородская: «Переход Митая — продолжение никчемных трансферов „Локомотива“»

28 августа 2022, 01:50

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход защитника греческого АЕКа Марио Митая в московский клуб.

27 августа «Локомотив» официально объявил о переходе албанского защитника, подписав с ним пятилетний контракт.

Меня этот трансфер очень удивил: я надеялась, что он не состоится. С другой стороны, покупка Митая — это продолжение последовательных никчемных трансферов «Локомотива». Ничего не меняется, все идет по нисходящей. Что должно случиться, чтобы это изменилось? Смена руководства, конечно. Больше ничего не поможет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
28 августа в 11:22
Всё началось с "трансфера" Смородской из предбанника ЦСКА в головной офис ФК "Локомотив".
dеigandre
dеigandre
28 августа в 10:56
А про Смородскую-явно не ей рот раскрывать про трансферы. Главный сброд в Локо приходил именно при ней и ее зяте
dеigandre
dеigandre ответ протон (раскрыть)
28 августа в 10:54
Вот все, что ты написал-один в один, подходит про Бека Бека. И что? Провальный трансфер?
Может хватит умничать и хаять все, что делают и наконец-то стать умнее? Подождать и посмотреть?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
28 августа в 02:21
Так это неважно Цорн пришел зарабатывать он и зарабатывает.
протон
протон
28 августа в 02:19
3 млн. за 19 летнего албанца с 1 неполным сезоном в проф. карьере в третьесортном европейском чемпионате, при стоимости 0.5 млн. на уважаемом трансмаркете. А главное на позицию бездарного Тикнизяна, которого год назад купили за 5 млн. евро. И при этом у РЖД нет денег на Казанку и они закрыли команду где обкатывались академики. Цорн молодец!!! А ведь ещё почти 3 млн. отдали за Раконьяца из Черногории который теперь страдает а не играет в нападении, как и Игнатьев но тот хоть бесплатный
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 02:13
Можно подумать, что при тебе в Локомотиве всё нормально было.
Гость
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