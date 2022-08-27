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Гаджиев: «„Химки“ – больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию»

сегодня, 23:01

Тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию в «Химках». Команда проиграла три раза подряд после смены тренера.

Надо знать причины увольнения Сергея Юрана. Результат команды зависит не только от того, как она тренируется, но и от происходящего внутри. В «Химках» могут быть противоречия. Когда все это выходит за рамки дозволенного, происходит кризис. Команда — это живой организм, который может заболеть.

Поэтому сейчас «Химки» — это больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию. В некоторых случаях нужны хирургические вмешательства в команду, но не всегда они бывают успешны. Надо чувствовать клуб, игроков.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:15
Гаджиев: «„Химки“ – больной клуб, подхвативший какую-то инфекцию».


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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 23:15
Юрана убрали и всё посыпалось.
Шуnя771
Шуnя771 ответ pwxm52e7zvbm (раскрыть)
сегодня в 23:05
Вначале инфекциониста...))
pwxm52e7zvbm
pwxm52e7zvbm
сегодня в 23:05
пора вызывать паталагоанатома...
Гость
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