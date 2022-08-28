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Осинькин: «Победа над „Ахматом“ важная и нужная для „Крыльев Советов“»

28 августа 2022, 01:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча с «Ахматом». Самарцы в седьмом туре победили в гостях 2:1.

Да, у нас не было побед пять игр, хотя кроме «Зенита» в каждой игре рассчитывали на очки, и ход матчей был такой, что фактически в каждом матче мы должны были брать очки. Этот матч, конечно, был очень сложный и эмоциональный, потому что мы очень неплохо начали, у нас было два голевых момента. После этого маленький и, к сожалению, традиционный «привоз». Игра развернулась так, как нам бы не хотелось. Но мы вернулись, забили гол, уже было удаление. Когда было удаление, хочу отметить «Ахмат» — команда не закрывалась, играла в том числе для зрителей и тоже на победу. Долгое время команда, играя в меньшинстве, выходила в атаку. У нас было больше моментов, и я считаю, что это была важная и нужная победа для нас.

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Все комментарии
протон
протон
28 августа в 02:18
Если бы в КС не было бы Ломаевв, то пожаров в Самарской области было бы, намного меньше.
95-shishani-95
95-shishani-95
28 августа в 02:14
Зато защитник Терека утолил жажду, когда КС забивал первый гол))
Гость
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