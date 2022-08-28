Осинькин: «Победа над „Ахматом“ важная и нужная для „Крыльев Советов“»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча с «Ахматом». Самарцы в седьмом туре победили в гостях 2:1.

Да, у нас не было побед пять игр, хотя кроме «Зенита» в каждой игре рассчитывали на очки, и ход матчей был такой, что фактически в каждом матче мы должны были брать очки. Этот матч, конечно, был очень сложный и эмоциональный, потому что мы очень неплохо начали, у нас было два голевых момента. После этого маленький и, к сожалению, традиционный «привоз». Игра развернулась так, как нам бы не хотелось. Но мы вернулись, забили гол, уже было удаление. Когда было удаление, хочу отметить «Ахмат» — команда не закрывалась, играла в том числе для зрителей и тоже на победу. Долгое время команда, играя в меньшинстве, выходила в атаку. У нас было больше моментов, и я считаю, что это была важная и нужная победа для нас.