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Иван Игнатьев оформил первый хет-трик в рамках РПЛ

сегодня, 15:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил хет-трик в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга».

Это первый хет-трик Ивана в РПЛ, столько же голов Игнатьев забил в предыдущих 36 матчах чемпионата России.

Кроме того, Игнатьев стал первым игроком «Локомотива» с 2006 года, оформившим хет-трик в матче РПЛ, когда Дмитрий Лоськов забил четыре гола «Рубину».

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Все комментарии
CTePx
CTePx
сегодня в 15:58
В Локомотиве всегда игроки либо раскрываются, либо реанимируют свою карьеру. То же случилось и Иваном, эта традиция и наследие заложено еще Семиным.
А все потому что "Локомотив - самый лучший коллектив!" Вперед красно-зленые!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:57
Локомотив что-то разошёлся
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:54, ред.
Ещё когда даже слухов не было про появлении Ивана Игнатьева в Локо я писал, что Иван талантливый парень, но в голове его бардак, а футбол где-то там в укромном уголке его мозга. Не дословно, конечно, но смысл именно такой. И если Иван наконец-то включит голову и поймёт, что первым делом футбол, а остальное уже потом, и то в рамкам дозволенного и разумного, то из него может получиться хороший футболист.

После его перехода в Локо я не строил особых иллюзий, да и сейчас не тороплюсь раздавать большую похвалу и строить грандиознейшие планы на него.

Но по первым матчам было видно, что он старается и хочет чего-то доказать.
Лишь бы опять не посчитал, что дальше всё будет так же легко и просто.

Надо работать и работать, пахать и пахать, чтобы добиться всего что хочешь.
И самое главное соблюдать режим и быть командой.

Вани удачи и хочется верить, что наконец-то начал думать головой, а не...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:53
Остается парню пожелать удачи и так держать! Неужели за ум взялся, лишь бы не сорвался!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:51
Остаётся порадоваться зв Успех Ивана...
drug01
drug01
сегодня в 15:47
Молодец Иван поздравляем
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:46
Ваня разыгрался не на шутку
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:44
Не прошло и половины первого тайма.
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