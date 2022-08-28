Иван Игнатьев оформил первый хет-трик в рамках РПЛ

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сегодня, 15:40

Нападающий «Локомотива» оформил хет-трик в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга».

Это первый хет-трик Ивана в РПЛ , столько же голов Игнатьев забил в предыдущих 36 матчах чемпионата России.