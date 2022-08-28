Иван Игнатьев оформил первый хет-трик в рамках РПЛ

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил хет-трик в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга».
Это первый хет-трик Ивана в РПЛ, столько же голов Игнатьев забил в предыдущих 36 матчах чемпионата России.
Кроме того, Игнатьев стал первым игроком «Локомотива» с 2006 года, оформившим хет-трик в матче РПЛ, когда Дмитрий Лоськов забил четыре гола «Рубину».
После его перехода в Локо я не строил особых иллюзий, да и сейчас не тороплюсь раздавать большую похвалу и строить грандиознейшие планы на него.
Но по первым матчам было видно, что он старается и хочет чего-то доказать.
Лишь бы опять не посчитал, что дальше всё будет так же легко и просто.
Надо работать и работать, пахать и пахать, чтобы добиться всего что хочешь.
И самое главное соблюдать режим и быть командой.
Вани удачи и хочется верить, что наконец-то начал думать головой, а не...
После его перехода в Локо я не строил особых иллюзий, да и сейчас не тороплюсь раздавать большую похвалу и строить грандиознейшие планы на него.
Но по первым матчам было видно, что он старается и хочет чего-то доказать.
Лишь бы опять не посчитал, что дальше всё будет так же легко и просто.
Надо работать и работать, пахать и пахать, чтобы добиться всего что хочешь.
И самое главное соблюдать режим и быть командой.
Вани удачи и хочется верить, что наконец-то начал думать головой, а не...