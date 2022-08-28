Тарханов: «Пока рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче 4-го тура РПЛ.
Уровень команд нельзя сравнить, питерцы выше классом. Но они прибавили только во втором тайме. Первый тайм был практически без моментов, было сопротивление. Бикфалви мог забить, у гостей Мостовой мог отличиться. Игра была равная.
Во втором тайме «Урал» атаковал и моменты были, во время контратак раскрылись и пропустили голы. На данном этапе, «Урал» находится в зоне вылета и будет находиться внизу таблицы, будет бороться за выживание. Впереди ещё есть матчи, может что-то изменится.
Пока рано говорить о чемпионстве «Зенита», все набирают очки, «Спартак» и ЦСКА не отстают. Посреди сезона «Ростов», «Сочи» и «Краснодар» могут присоединиться. «Зенит» пока не чемпион, но один из претендентов на чемпионство.
Ну, да есть некоторые болельщики и горе эксперты, в основном из двух команд, которые уже сейчас каждый тур примеряют золотые медали празднуют.
Ни для кого не секрет, что это Зенит и Спартак.
Да Зенит явный фаворит и если ничего не случиться, то должен стать чемпионом, а проиграть он может только себе.
Ведь по подбору игроков и длинны скамейки у них нет равных на сегодняшний день. Но в жизни всё случается. Так, что рано примеривать и даже думать о золоте.
Ну со Спартаком всё намного проще, у них традиция такая. Мы к таким "чемпионствам" уже давно привыкли. Кстати горе эксперты и некоторые болельщики за сезон могут менять по несколько десятков мнении насчёт Спартака, от величия и возрождения, до полного...
Ну, да есть некоторые болельщики и горе эксперты, в основном из двух команд, которые уже сейчас каждый тур примеряют золотые медали празднуют.
Ни для кого не секрет, что это Зенит и Спартак.
Да Зенит явный фаворит и если ничего не случиться, то должен стать чемпионом, а проиграть он может только себе.
Ведь по подбору игроков и длинны скамейки у них нет равных на сегодняшний день. Но в жизни всё случается. Так, что рано примеривать и даже думать о золоте.
Ну со Спартаком всё намного проще, у них традиция такая. Мы к таким "чемпионствам" уже давно привыкли. Кстати горе эксперты и некоторые болельщики за сезон могут менять по несколько десятков мнении насчёт Спартака, от величия и возрождения, до полного...