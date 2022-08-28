Тарханов: «Пока рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

Бывший тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче 4-го тура РПЛ .

Уровень команд нельзя сравнить, питерцы выше классом. Но они прибавили только во втором тайме. Первый тайм был практически без моментов, было сопротивление. Бикфалви мог забить, у гостей Мостовой мог отличиться. Игра была равная.

Во втором тайме «Урал» атаковал и моменты были, во время контратак раскрылись и пропустили голы. На данном этапе, «Урал» находится в зоне вылета и будет находиться внизу таблицы, будет бороться за выживание. Впереди ещё есть матчи, может что-то изменится.