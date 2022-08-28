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Тарханов: «Пока рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

сегодня, 15:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) в матче 4-го тура РПЛ.

Уровень команд нельзя сравнить, питерцы выше классом. Но они прибавили только во втором тайме. Первый тайм был практически без моментов, было сопротивление. Бикфалви мог забить, у гостей Мостовой мог отличиться. Игра была равная.

Во втором тайме «Урал» атаковал и моменты были, во время контратак раскрылись и пропустили голы. На данном этапе, «Урал» находится в зоне вылета и будет находиться внизу таблицы, будет бороться за выживание. Впереди ещё есть матчи, может что-то изменится.

Пока рано говорить о чемпионстве «Зенита», все набирают очки, «Спартак» и ЦСКА не отстают. Посреди сезона «Ростов», «Сочи» и «Краснодар» могут присоединиться. «Зенит» пока не чемпион, но один из претендентов на чемпионство.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 16:57
Конечно рано. Конкурентов на чемпионство много, как минимум семь команд, на данный момент.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:31
Тарханов знает, что говорит.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:09
А кто собственно уже считает Зенит чемпионом?

Ну, да есть некоторые болельщики и горе эксперты, в основном из двух команд, которые уже сейчас каждый тур примеряют золотые медали празднуют.
Ни для кого не секрет, что это Зенит и Спартак.

Да Зенит явный фаворит и если ничего не случиться, то должен стать чемпионом, а проиграть он может только себе.
Ведь по подбору игроков и длинны скамейки у них нет равных на сегодняшний день. Но в жизни всё случается. Так, что рано примеривать и даже думать о золоте.

Ну со Спартаком всё намного проще, у них традиция такая. Мы к таким "чемпионствам" уже давно привыкли. Кстати горе эксперты и некоторые болельщики за сезон могут менять по несколько десятков мнении насчёт Спартака, от величия и возрождения, до полного...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:02
Все равно говорят
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:57
Да что же вы все "эксперты" бежите вперед паровоза.... То Спартаку уже было медали повесили, теперь о чемпионстве Зенита идет разговор. Что то более-менее конкретное можно говорить только после первого круга и то... были годы , когда все решалось в последних матчах... А делить шкуру неубитого медведя, это последнее дело...... тоже самое касается команд из подвала таблицы....
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:53
Добрый день. Сейчас такого списка нет. Возможно когда-нибудь сделаем.

Об этом писали здесь, в одним из моих комментариев на данной странице этого хэштега, можете почитать.
https://www.soccer.ru/hashtags/вопрос_модератору?page=8all-comments-list
5zuc4rj2npvt
5zuc4rj2npvt
сегодня в 15:52
да, лучше о чемпионстве Спартака...
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