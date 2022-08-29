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Тони Кроос может перейти в «Ливерпуль» или вернуться в «Баварию»

сегодня, 14:37

Полузащитник Тони Кроос может покинуть «Реал» летом 2023 года.

Немец ещё в мае приостановил переговоры о продлении контракта со «сливочными». Он готов дать ответ «Реалу» относительно своего будущего только в конце сезона 2022/23. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2023-го, поэтому он может стать свободным агентом в следующем году.

В подписании Крооса заинтересованы «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд и «Бавария», за которую Тони выступал с 2007 по 2014 год.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 15:12
Он везде потянет но пусть остаётся в Реале
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:07
Скорее в Спартак или Зенит. Твм любят пенсионеров!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:00, ред.
Честно говоря, Тони сдал на глазах и уже не торт. Поэтому "Реал" и продлевать его, по идее, не должен. Физы ему банально уже не хватает, поэтому и о скаузерах нереально говорить.

P.S. "Дортмунд"-то куда лезет, не надоело им сбитых летчиков подписывать, ни один себя не оправдал.
Gelious
Gelious
сегодня в 14:45
В МЮ давай. И Модрича захвати.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:43
Летом уже 34-ый год пойдёт уже. Сомневаюсь, что Ливерпуль будет заинтересован в нем даже на бесплатной основе с учётом его ЗП.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:40
Куда-нибудь да уйдет.
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