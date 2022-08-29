Тони Кроос может перейти в «Ливерпуль» или вернуться в «Баварию»

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сегодня, 14:37

Полузащитник может покинуть «Реал» летом 2023 года.

Немец ещё в мае приостановил переговоры о продлении контракта со «сливочными». Он готов дать ответ «Реалу» относительно своего будущего только в конце сезона 2022/23. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2023-го, поэтому он может стать свободным агентом в следующем году.

В подписании Крооса заинтересованы «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд и «Бавария», за которую Тони выступал с 2007 по 2014 год.