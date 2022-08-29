Балотелли хочет уйти из «Аданы Демирспор», где играет Дзюба

Нападающий Марио Балотелли хочет покинуть «Адану Демирспор».
По данным источника, форвард мечтает вернуться в чемпионат Италии. У Марио есть предложение по контракту от швейцарского «Сьона».
Если Балотелли покинет «Адану Демирспор», то Артем Дзюба может стать основным нападающим команды.
Монтелла просидел без работы почти два года, но здорово вернулся в рабочий ритм. При нем Адана заиграла в интересный комбинационный футбол (получилось даже реанимировать Балотелли, который провел один из лучших по результативности сезонов в своей карьере...). Так что если не получится как то найти компромисс, то Марио может плотно присесть на лавку....
Монтелла просидел без работы почти два года, но здорово вернулся в рабочий ритм. При нем Адана заиграла в интересный комбинационный футбол (получилось даже реанимировать Балотелли, который провел один из лучших по результативности сезонов в своей карьере...). Так что если не получится как то найти компромисс, то Марио может плотно присесть на лавку....