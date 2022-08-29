Балотелли хочет уйти из «Аданы Демирспор», где играет Дзюба

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сегодня, 08:53

Нападающий хочет покинуть «Адану Демирспор».

По данным источника, форвард мечтает вернуться в чемпионат Италии. У Марио есть предложение по контракту от швейцарского «Сьона».

Если Балотелли покинет «Адану Демирспор», то Артем Дзюба может стать основным нападающим команды.