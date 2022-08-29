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Балотелли хочет уйти из «Аданы Демирспор», где играет Дзюба

сегодня, 08:53

Нападающий Марио Балотелли хочет покинуть «Адану Демирспор».

По данным источника, форвард мечтает вернуться в чемпионат Италии. У Марио есть предложение по контракту от швейцарского «Сьона».

Если Балотелли покинет «Адану Демирспор», то Артем Дзюба может стать основным нападающим команды.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:10
Ожидаемое заявление.... Думаю, что это после того как он чуть не подрался с тренером команды... Монтелла, вышел на поле, чтобы поблагодарить команду. ... он начал о чем-то говорить с Балотелли, вследствие чего разговор принял напряженный характер..... Монтелла не стал мириться с тем, что футболист разговаривает с ним на повышенных тонах, и решительно пошел на форварда. Персонал клуба встал между наставником и Балотелли, чтобы успокоить их.

Монтелла просидел без работы почти два года, но здорово вернулся в рабочий ритм. При нем Адана заиграла в интересный комбинационный футбол (получилось даже реанимировать Балотелли, который провел один из лучших по результативности сезонов в своей карьере...). Так что если не получится как то найти компромисс, то Марио может плотно присесть на лавку....
112910415
112910415
сегодня в 09:07
пришёл альфа-самец и вытеснил слабого !
742r9y4egssf
742r9y4egssf
сегодня в 08:58
Балотелли испугался, что Дзюба его посадит на скамейку...
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