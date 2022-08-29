«Эвертон» стал ещё одним претендентом на полузащитника «Ювентуса» Артура

Полузащитник Артур Мело, скорее всего, покинет «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна.
По данным источника, в борьбу за подписание бразильца включился «Эвертон».
Ранее стало известно об интересе к Артуру со стороны «Порту» и «Марселя».
Полузащитник Артур Мело, скорее всего, покинет «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна.
По данным источника, в борьбу за подписание бразильца включился «Эвертон».
Ранее стало известно об интересе к Артуру со стороны «Порту» и «Марселя».
Как можно не встроить Артура в полузащиту Ювентуса при таких данных игрока ?
Или Макс всерьёз полагает, что 34-летний Куадрадо, нивелирующий косяки Рабьо, - вечный ?
Чудеса.
Как можно не встроить Артура в полузащиту Ювентуса при таких данных игрока ?
Или Макс всерьёз полагает, что 34-летний Куадрадо, нивелирующий косяки Рабьо, - вечный ?
Чудеса.