«Эвертон» стал ещё одним претендентом на полузащитника «Ювентуса» Артура

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сегодня, 09:57

Полузащитник , скорее всего, покинет «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна.

По данным источника, в борьбу за подписание бразильца включился «Эвертон».

Ранее стало известно об интересе к Артуру со стороны «Порту» и «Марселя».