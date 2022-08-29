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«Эвертон» стал ещё одним претендентом на полузащитника «Ювентуса» Артура

сегодня, 09:57

Полузащитник Артур Мело, скорее всего, покинет «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна.

По данным источника, в борьбу за подписание бразильца включился «Эвертон».

Ранее стало известно об интересе к Артуру со стороны «Порту» и «Марселя».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:19, ред.
Чем больше познаю Аллегри, тем всё меньше понимаю его как тренера.
Как можно не встроить Артура в полузащиту Ювентуса при таких данных игрока ?
Или Макс всерьёз полагает, что 34-летний Куадрадо, нивелирующий косяки Рабьо, - вечный ?
Чудеса.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:05
Думаю Артуру это не надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:01
Чем больше претендентов, тем больше денег...
Гость
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