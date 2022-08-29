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Бывший футболист сборной России Рауш завершил карьеру в 32 года

сегодня, 15:42

Бывший защитник сборной России Константин Рауш сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

Конечно, я хотел бы ещё поиграть на профессиональном уровне, но если организм просит остановиться, то стоит прислушаться к нему.

Сейчас Константин играет за команду «Форверк», которая выступает в любительской лиге Германии, вместе со своим братом Александром Раушем, а также проходит курсы для получения тренерской лицензии.

Еще в начале своей карьеры я сказал, что хотел бы сыграть несколько матчей с моим братом в одной команде, когда завершу выступления на высоком уровне.

Константин Рауш играл за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт», «Кёльн», московское «Динамо» и «Нюрнберг». На его счету множество матчей за молодёжные сборные Германии, а также 9 матчей в составе сборной России.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 16:04
будешь смеяться, но за сборную и правда выступал в 2017-18 году
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:03
Не удивлен. Вообще днищенский игрок.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:01
Я про него уж забыл.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 15:49
Впервые слышу,секретный игрок сборной наверное!!!
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