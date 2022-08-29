Бывший футболист сборной России Рауш завершил карьеру в 32 года

Бывший защитник сборной России Константин Рауш сообщил, что завершил профессиональную карьеру.
Конечно, я хотел бы ещё поиграть на профессиональном уровне, но если организм просит остановиться, то стоит прислушаться к нему.
Сейчас Константин играет за команду «Форверк», которая выступает в любительской лиге Германии, вместе со своим братом Александром Раушем, а также проходит курсы для получения тренерской лицензии.
Еще в начале своей карьеры я сказал, что хотел бы сыграть несколько матчей с моим братом в одной команде, когда завершу выступления на высоком уровне.
Константин Рауш играл за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт», «Кёльн», московское «Динамо» и «Нюрнберг». На его счету множество матчей за молодёжные сборные Германии, а также 9 матчей в составе сборной России.