Бывший футболист сборной России Рауш завершил карьеру в 32 года

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сегодня, 15:42

Бывший защитник сборной России сообщил, что завершил профессиональную карьеру.

Конечно, я хотел бы ещё поиграть на профессиональном уровне, но если организм просит остановиться, то стоит прислушаться к нему.

Сейчас Константин играет за команду «Форверк», которая выступает в любительской лиге Германии, вместе со своим братом Александром Раушем, а также проходит курсы для получения тренерской лицензии.

Еще в начале своей карьеры я сказал, что хотел бы сыграть несколько матчей с моим братом в одной команде, когда завершу выступления на высоком уровне.

Константин Рауш играл за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт», «Кёльн», московское «Динамо» и «Нюрнберг». На его счету множество матчей за молодёжные сборные Германии, а также 9 матчей в составе сборной России.