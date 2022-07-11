В ближайшее время Жирков может завершить карьеру

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков может повесить бутсы на гвоздь.
По данным источника, в ближайшее время 38-летний защитник может завершить карьеру.
У Жиркова нет достойного предложения, рассмотреть которое он был бы готов.
Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков может повесить бутсы на гвоздь.
По данным источника, в ближайшее время 38-летний защитник может завершить карьеру.
У Жиркова нет достойного предложения, рассмотреть которое он был бы готов.
Вот, Аршавин играл, хоть и не долго. Аршавин не смог поладить с командой и тренером, замкнулся в себе и вернулся туда где комфортно, в Зенит.
Вот, Аршавин играл, хоть и не долго. Аршавин не смог поладить с командой и тренером, замкнулся в себе и вернулся туда где комфортно, в Зенит.
Юра сразу на пенсию, понятно, а вот возвращения Борюсика каким-нибудь скромным ГТ "Локомотива" ждём, тем более, есть прецедент с его не менее талантливым братом, который даже без опыта и образования мужественно назначил сам себя ГТ ХК СКА.
Юра сразу на пенсию, понятно, а вот возвращения Борюсика каким-нибудь скромным ГТ "Локомотива" ждём, тем более, есть прецедент с его не менее талантливым братом, который даже без опыта и образования мужественно назначил сам себя ГТ ХК СКА.