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В ближайшее время Жирков может завершить карьеру

11 июля 2022, 10:27

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков может повесить бутсы на гвоздь.

По данным источника, в ближайшее время 38-летний защитник может завершить карьеру.

У Жиркова нет достойного предложения, рассмотреть которое он был бы готов.

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Все комментарии
протон
протон
11 июля в 19:57
Жирков показал все, что мог показать. Можно и на покой. Карьера образцовая для российского футбола
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
11 июля в 15:21
Жирков наравне с Аршавиным - спасибо, таких сравнений не надо. Аршавин всё-таки именно что один игрок на уровне мировых мастеров был, пусть он поздно перешел в Англию и уже и мотивацию подрастерял, тем более, что у него был космический контракт с "Зенитом" и он не много и приобрел.

Жирков же именно очень качественный игрок по меркам РПЛ, но он полностью не соответствовал уровню "Челси", это просто была гинеровская тема, так же он Бегемота тренером в фарм-клубы "Челси" "Халл" и "Витесс" сувал, т.к. был правой рукой Романа, но ни там, ни там не зашло.
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 15:15
Бери шинель, иди домой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
11 июля в 13:57
Пора Юра, пора. Песку то скоко!?
FenixSL
FenixSL ответ makkie (раскрыть)
11 июля в 13:20
как раз таки здоровье и не надо обманывать
надо находиться в конкурентной среде
в европе полно футболистов возрастных, которые играют замечательно
а Юра позорник
разве что в Спартаке и Локо не играл...
из одного болота в другое
в Челси был его истинный уровень
FenixSL
FenixSL
11 июля в 13:17
после ЦСКА мог заканчивать карьеру и не позориться
но спасибо за годы в ЦСКА как раз - был крут
makkie
makkie
11 июля в 13:06
Второго Игнашевича из Жиркова не получилось.

Говорили ему сто раз, доиграй в Зените и закончи карьеру. Организовали бы прощальный матч, пышные проводы, овации и внимание. Но Жирков решил тряхнуть стариной и зачем-то продолжил карьеру. Логично, что ничего уже не получилось. Здоровье не обманешь, даже если у тебя еще есть немного пороха в пороховницах. Так и произошло.

Тем не менее, Юрий Жирков - один из лучших футболистов России последних 10-15 лет. Наравне с Аршавиным, Кержаковым, Павлюченко, да даже Билялетдиновым.
The Frei
The Frei
11 июля в 12:28
Такой молодой, не поиграл даже совсем. А был основной надеждой сборной.
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 12:05
НОВОСТИ российского футбола :

1.В ближайшие 10 лет Юрий Жирков может завершить спортивную карьеру.
2.В ближайшие 10 лет Александр Кокорин может передумать НЕ ИГРАТЬ за итальянские клубы.
3.В ближайшие 10 лет российские клубы могут быть допущены к участию в еврокубках.
4.В ближайшие 10 лет сборная России,не участвуя в официальных играх,может войти в двадцатку лучших сборных в рейтингах ФИФА и УЕФА.
5.В ближайшие 10 лет "Спартак" может повторить успех сезона 2016/2017 годов.

Почему либералы ругали СССР за пятилетки???
ОПС
ОПС
11 июля в 12:03
Время уже наступило.
STVA 1
STVA 1
11 июля в 11:56
Это надо было сделать ещё ВЧЕРА!
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 11:56
Он еще живой ?
stanichnik
stanichnik
11 июля в 11:49
Решение Жиркова о завершении своей карьеры вполне оправданное и давно назревшее. Вот только очень обидно за Юрия Валентиновича потому, как такой уважаемый многими болельщиками различных команд игрок становившийся победителем множества турниров в составе команд, как у нас в России, так и за рубежом(пять чемпионств в РПЛ, шесть Кубков России, шесть Суперкубков в составе ЦСКА и питерцев, чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Англии в составе Челси, а также обладатель Кубка УЕФА в составе тех же армейцев), на мой взгляд, заслуживает пышных проводов. А сейчас он даже не имеет возможности выйти на поле в прощальном матче в составе какой-нибудь команды потому, как нет у него такой команды, ни ЦСКА, ни Анжи, ни Динамо, ни главная команда Газпрома и даже Химки, которые расстались с ним две недели назад не предоставили пока ему такой возможности. Но очень надеюсь, что может хоть в РФС кто-то из чиновников вспомнит о таком футболисте и, если уж на клубном уровне не могут организовать ему проводы, то в ближайшем матче сборной России Карпин исправит эту несправедливость и символически призовёт бронзового призёра ЧЕ-2008 для первого удара по мячу в центральном круге поля под бурные аплодисменты болельщиков. Болейте за своих, а не против чужих!
Бубнин
Бубнин
11 июля в 11:47
Из дома престарелых на Парк дэ Пранс Юрию может поступить предложение. Вроде набор там идет сейчас.
Carl Lewis
Carl Lewis
11 июля в 11:46
Пора уходить на пенсию.
g2yn8729xhq8
g2yn8729xhq8
11 июля в 11:40
Уже давно пора
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
11 июля в 11:38
Удачи в постфутбольной жизни.
ZIBO rock
ZIBO rock
11 июля в 11:33
А по моему он карьеру завершил еще лет 5 назад!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
11 июля в 11:30
Чёрный день для нашего футбола, сначала легендарный Борюсик ушел, сыграв прощальный матч, теперь и Юра перестанет посыпать песком газоны.

Юра сразу на пенсию, понятно, а вот возвращения Борюсика каким-нибудь скромным ГТ "Локомотива" ждём, тем более, есть прецедент с его не менее талантливым братом, который даже без опыта и образования мужественно назначил сам себя ГТ ХК СКА.
aNOOBis
aNOOBis ответ Бонжорно (раскрыть)
11 июля в 11:28
Я помню его "карьеру" в Челси, как его от мяча оттирали, даже не заметив, я тогда еще не был настроен на его счет скептически. В Англии он выглядел пустым местом более 10 лет назад. И после этого у него была какая-то карьера...Это иллюстрирует уровень российского футбола.
Вот, Аршавин играл, хоть и не долго. Аршавин не смог поладить с командой и тренером, замкнулся в себе и вернулся туда где комфортно, в Зенит.
Бонжорно
Бонжорно
11 июля в 11:21
старый уже. но мог бы поиграть пару лет в каком-нибудь Арсенале из Туллы
aNOOBis
aNOOBis
11 июля в 10:54
В его 72 давно пора :-)
drug01
drug01
11 июля в 10:48
Всё нормально хорошо
Ravshan878
Ravshan878
11 июля в 10:38
Зачем мучиться старости лет.
Пора уходить на пенсию.
Вот что скажет жена Жиркова!!!
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 10:28
Хорошая карьера получилась, удачи в дальнейшем!)
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