В ближайшее время Жирков может завершить карьеру

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11 июля 2022, 10:27

Бывший футболист «Зенита» может повесить бутсы на гвоздь.

По данным источника, в ближайшее время 38-летний защитник может завершить карьеру.

У Жиркова нет достойного предложения, рассмотреть которое он был бы готов.