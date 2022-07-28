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Бывший форвард «Спартака» Баженов объявил о завершении карьеры

сегодня, 21:41

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов объявил о завершении карьеры футболиста.

Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время. Решение я, в принципе, месяца два назад принял. Просто не говорил об этом. К счастью, сейчас много всяких других сфер открывается. Мне это очень нравится.

Буду в определенном качестве и в ФК «Космос» (Долгопрудный). Позже все это будет объявлено.

Баженов за свою карьеру выступал за «Сатурн», «Спартак», «Томь» и другие команды. Последним его клубом стал «Олимп-Долгопрудный»-2.

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:53
Пора, конечно, уже
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