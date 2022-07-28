Бывший форвард «Спартака» Баженов объявил о завершении карьеры

Бывший форвард «Спартака» объявил о завершении карьеры футболиста.

Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время. Решение я, в принципе, месяца два назад принял. Просто не говорил об этом. К счастью, сейчас много всяких других сфер открывается. Мне это очень нравится.