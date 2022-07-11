Вагнер Лав передумал завершать карьеру в ЦСКА

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11 июля 2022, 02:39

Бразильский нападающий рассказал, за какой клуб он хотел бы сыграть перед тем, как завершить карьеру.

Я хочу вернуться в Бразилию. Был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Это два самых больших бразильских клуба. Мне 38 лет, но я все еще полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите это.