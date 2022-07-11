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Вагнер Лав передумал завершать карьеру в ЦСКА

11 июля 2022, 02:39

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, за какой клуб он хотел бы сыграть перед тем, как завершить карьеру.

Я хочу вернуться в Бразилию. Был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Это два самых больших бразильских клуба. Мне 38 лет, но я все еще полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите это.

Ранее агент Вагнера говорил о его желании завершить карьеру в московском ЦСКА, за который он выступал с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13. Он забил 124 гола в 259 матчах.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ makkie (раскрыть)
11 июля в 11:39
глядя на состав ЦСКА, возвратив Красича, Вагнера, Думбия, Карвальо даже в их возрасте - было бы лучше
то что сейчас играет - дно
FenixSL
FenixSL
11 июля в 11:39
лучший легионер России
даже в 38 будет лучшим
makkie
makkie
11 июля в 09:46
Похоже, в самом цска никакое возвращение Вагнера и не рассматривали.
В качестве кого - игрока? Так ему уже под 40 лет. Тренера?Нет лицензии и навыков.
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 07:15
Его в ЦСКА и не приглашали.
hg2e2nf8zy3j
hg2e2nf8zy3j
11 июля в 06:51
Уйти середняком никто не хочет.
ОПС
ОПС
11 июля в 06:39
Это его личное дело.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 06:19
Пусть там и завершает!
Caniggia
Caniggia
11 июля в 05:32
ЦСКА, кажется, ему 2 раза отказал в его возвращении. Так что, ничего удивительного.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
11 июля в 05:18
Ну и хрен с ним)
112910415
112910415
11 июля в 04:59
эмоции, знаете ли ...
сильные, но не долгие
нечитайло
нечитайло
11 июля в 04:36
Может быть и лучше дома
valt134
valt134
11 июля в 04:29
Типичный Бразил…
протон
протон
11 июля в 03:07
Это его выбор
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