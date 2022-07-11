Вагнер Лав передумал завершать карьеру в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, за какой клуб он хотел бы сыграть перед тем, как завершить карьеру.
Я хочу вернуться в Бразилию. Был бы очень рад завершить свою карьеру в «Коринтиансе» или «Фламенго». Это два самых больших бразильских клуба. Мне 38 лет, но я все еще полон сил. Просто выпустите меня на поле, и вы увидите это.
Ранее агент Вагнера говорил о его желании завершить карьеру в московском ЦСКА, за который он выступал с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13. Он забил 124 гола в 259 матчах.
то что сейчас играет - дно
то что сейчас играет - дно
даже в 38 будет лучшим
даже в 38 будет лучшим
В качестве кого - игрока? Так ему уже под 40 лет. Тренера?Нет лицензии и навыков.
В качестве кого - игрока? Так ему уже под 40 лет. Тренера?Нет лицензии и навыков.
сильные, но не долгие
сильные, но не долгие