Кудряшов написал открытое письмо после завершения карьеры в сборной России

Защитник написал открытое письмо, высказавшись о завершении карьеры в сборной России.

Сейчас это сложно представить, но моей истории со сборной России могло и не быть. Я играл за «молодёжку», а потом – как отрезало: в сборную России вызовов не получал. Были мысли, что «националка» – это не про меня. А вот родные и близкие верили в то, что однажды я сыграю за первую команду. Папа вообще не сомневался. В 2010 году, когда Россия получила право провести чемпионат мира-2018, он так и сказал мне: «Федя, это моя мечта, и она должна также быть твоей мечтой. Сделай всё, чтобы туда попасть». Тогда мне было 23 года, и до моего вызова в сборную оставалось еще целых шесть лет.

Когда Станислав Саламович Черчесов принял национальную команду и вызвал меня, я был очень рад этому событию. Честно, не думал, что так случится, это стало для меня большим сюрпризом. И, конечно, огромной честью. Но на тот момент я не строил далеко идущие планы: было важно зарекомендовать себя, закрепиться. Дебютировал в контрольном матче против Турции в 29 лет, ощущения – непередаваемые.

Еще больший шквал эмоций был связан с моим попаданием в заявку на чемпионат мира-2018. Но вместе с радостью чувствовал огромную ответственность. Прекрасно понимал, что просто сыграть на домашнем ЧМ – мало. Нужно обязательно выступить успешно, иначе потом долго будешь получать негатив. Перед турниром у нас был ряд неудачных матчей, нас критиковали, в нас не верили. Пришлось удалить все новостные приложения, чтобы не отвлекаться. Вся команда была объединена целью доказать всем, что мы что-то можем. Об этом не говорилось вслух, но внутри была сплоченность. Это запомнилось.

Перед поединком с Испанией было волнение, оно сохранялось и во время игры. Лично для меня это был самый важный матч в карьере. Хотелось войти в историю, подарить стране праздник. Еще во время игры увидел на трибуне российский флаг с надписью «Братск». Подумал, что если все закончится хорошо, то возьму его. Как раз пенальти пробивали в ворота, которые находились перед трибуной с флагом. Когда мы вволю нарадовались, я подошел к болельщикам и попросил флаг.

Обидно, что Хорватии уступили именно в серии пенальти. Если бы уступили в основное или дополнительное время, то было бы не так больно. Играли на равных, Марио подарил надежду, а в итоге проиграли в лотерею. Было больно, грустно, обидно. Но потом было очень приятно, как нас встречали болельщики. Все в команде почувствовали, что сделали действительно что-то важное.

Первые три месяца было жуткое опустошение, не хотел ни с кем разговаривать. Была неудовлетворенность от результата, хотелось чего-то большего. Могли продлить турнир еще на два матча: очень этого хотелось, и поэтому разочарование было огромным.

Потом были хорошие матчи в Лиге наций, в отборе на ЕВРО. Если честно, была уверенность в том, что удастся пошуметь на турнире, тем более он был для нас наполовину домашним. Рассчитывали выйти из группы и дойти до полуфинала. Мне кажется, нам очень помешал перенос турнира на год из-за пандемии. Возможно, чуть растеряли кураж, уверенность, да и игроки, задававшие тон на ЧМ -2018, стали еще на год старше. Сложно назвать единственную причину. Я думаю, что самое главное – то, что именно футболисты, мы, игроки, не смогли показать свой максимум. А если каждый отдельно взятый не смог, то как команда в целом может показать свой максимум? Физически, тактически мы были хорошо готовы. Но ментально — нет. У нас не было «инстинкта убийцы».

Лично для меня ЕВРО чуть не закончился, даже не успев начаться. Получил травму на разминке перед контрольным матчем, причем сразу понял, что это серьезно. В голове не укладывалось, как так? В Турции травм не было, сборы прошли отлично… И тут на ровном месте – повреждение. Думал, всё, конец, мимо ЕВРО. Но медицинский штаб меня успокоил, сказал, что не все потеряно. В течение первых 8–9 дней усиленно восстанавливался, по два раза в день занимался с реабилитологом. И на 9-й или 10-й день я уже смог выйти на поле, тренировался с ограничениями, но вместе с командой. Только огромное желание выступить, и работа помогли мне в какой-то степени вернуться и сыграть игру.

К сожалению, моих стараний не хватило для того, чтобы команда получила положительный результат.

Отбор на ЧМ получился для нас очень непростым. И Словения, и Словакия до последнего претендовали на место в двойке, но в итоге все решалось в последнем матче между нами и хорватами. В той встрече мы только оборонялись, практически не атаковали. Понимали, что так нельзя, но ничего не могли с этим поделать. Но в итоге могли дотянуть до нужного результата, если бы не мой автогол... За несколько секунд до рокового эпизода почувствовал спазм в мышцах. Побежал доигрывать эпизод, так как матч продолжался. После игры проматывал момент в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и просить судью остановить матч. Но что, если бы я упал, а хорваты забили из моей зоны? Я бы себе этого не простил. В моем характере – доигрывать до конца. Да, можно было пропустить мяч, сыграть по-другому, но вышло как вышло. После матча меня поддержали партнеры, тренер. Я сильно переживал: чувствовал, что подвел команду и страну. Но потом осознал, что ничего не изменится, если начну себя убивать и во всем обвинять. Ситуация произошла, ничего уже не изменишь.

У меня была мечта: поехать в Катар на чемпионат мира. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После турнира в России я хотел сыграть еще на одном...

Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар...

В итоге принял решение завершить карьеру в сборной России. Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола. Мне уже 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше! Желания — море! Дай бог, помимо этого сезона проведу еще два-три года. А там, может, и до 40 дотяну.

Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу.