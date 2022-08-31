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Менеджер Сафонов: «На Кипре Кокорин может забить 10-15 голов за сезон»

сегодня, 20:32

Известный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис» на правах аренды.

Кипрский чемпионат слабенький, на этом уровне Кокорин способен и 10–15 голов за сезон забить. В любом случае это будет непоказательно из‑за уровня турнира. Будет играть в свое удовольствие. Одно дело — АПЛ или Серия А, где нет времени на обдумывание, принимать решение нужно очень быстро. В слабом чемпионате Кокорину проявить себя будет намного легче, защитники там будут не самого высокого уровня.

Сохранилась ли у Кокорина мотивация для игры в футбол? В принципе он мог бы уже и закончить карьеру — он уже достаточно заработал. Если киприоты решили его подписать, значит, уверены, что он может принести пользу. Не знаю всех нюансов перехода, будет ли ему «Арис» выплачивать зарплату, или по‑прежнему будет платить «Фиорентина». Вероятно, они будут все‑таки выплачивать какую‑то часть его зарплаты и будут ждать отдачи от этого. Если итальянский клуб мог позволить себе держать его на скамейке, то в «Арисе» рассчитывают на него как на основного игрока.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 21:34
Саша и в Италии забивал бы 15, будь это серия Д
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:14
Разве только если во сне 😴 !))
AleS
AleS
сегодня в 20:43
Чемпионат Кипра нетакой уж и слабый, да это не серия А конечно, но и не дворовая лига. Футбол на Кипре популярен, болельщики очень суровые.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:38
В Италии Сашка "забивал"...и на Кипре может "забить"...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:33
Не факт - киприоты не слабее РПЛ!)
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