Савичев объяснил, почему «Торпедо» проиграл ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал поражение в матче Кубка России против ЦСКА (0:2).

Два разных тайма. Неясно, почему такой первый. Скованные движения. Уступали в скорости, скорости принятия решений. Много брака. ЦСКА команда быстрая, молодые ребята. Играли первый тайм на давлении: высокий прессинг. Не получился выход из обороны. Хотя готовились, но много брака. Второй тайм поинтереснее. Можно записать его в актив. Более смело стали играть в атаке. Были моменты. Да, необязательный мяч пропустили. Удержали бы счет — могли бы рассчитывать на большее. Но не опустили рук.

Брак? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Микроклимат в команде есть. Сказали парням спасибо за то, что сражались. Но надо выходить на более качественную игру, приблизительно как во втором тайме.

Установка была сыграть раскрепощенно. Думали, ребята не будут так сжаты, не будут бояться проиграть, покажут более зрелищную игру, эмоции. Что-то пошло не так, как задумали. Думаю, это связано с соперником: предложили скорости, с которыми не справились.

Кутепов после болезни. Тренируется только 2 дня с командой. Померко пока не до футбола: родился ребенок, жена в Сочи.