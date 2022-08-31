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Ганчаренко: «Мы заслуженно обыграли „Сочи“»

сегодня, 18:37
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 1-го тура Кубка России.

Хотелось бы поздравить ребят с победой, потому что такое ощущение, что вечность не выигрывали. Очень хотелось сегодня одержать победу. В отличие от «Сочи» мы не делали такую большую ротацию, важно было получить порцию уверенности. Наша победа заслуженная, потому что по качеству атакующих действий были поострее и очень надежно сыграли в защите.

Есть много составляющих в психологии команды, это и работа тренерского штаба, и уверенность ребят, и понимание того, что мелкие детали во многом решают исход матча. Много, что должно сработать. Ребята — молодцы!

В нашем случае ты сомневаешься в победе до финального свистка. Когда неудачная серия, то боишься отскока, рикошета, случайного гола. Должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:09
Вы заслуженно обыграли резерв "Сочи". Впрочем, для картофельного папы и это за праздник сейчас.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:56
Кубок не чемпионат. Можно и победить.
f49e9hsqn5xd
f49e9hsqn5xd
сегодня в 18:56
Сочи просто слили кубок...
Boricku
Boricku
сегодня в 18:51, ред.
Теперь попрём, к медалям
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:47
Ничего заслуженного в победе не вижу, если соперник не выпускает основу.
drug01
drug01
сегодня в 18:39
Важная победа
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