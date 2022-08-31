Мостовой: «Черышев выбрал профессиональный футбол»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».
Я всегда говорил, что Денис останется в Европе, мальчик там живёт с пяти лет, он больше сейчас европеец. После и перед чемпионатом мира он мог бы спокойно вернуться в Россию и заработать намного больше, но он не стал. Денис выбрал профессиональный футбол и пытается закрепиться.
«Венеция» – неплохой вариант, хороший и красивый город. Понятно, что команда будет бороться за то, чтобы остаться в лиге, но Черышеву важно играть. Я рад, что он нашёл команду.
На сегодняшний день игроки такого уровня, как Черышев и Дзюба, остаются не у дел. Жизнь футболиста очень короткая, поэтому надо все пробовать быстрее, а то можешь потеряться. Черышев, как и Дзюба, усилили бы любой клуб РПЛ.
Мостик ты не прав как всегда,играл хорошо а дальше дело не идет.
Мостик ты не прав как всегда,играл хорошо а дальше дело не идет.